  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну

    • Сьогодні, 13:32
    • Розсилка

    В жизни каждого домашнего питомца наступает день, когда он слышит голос своего хозяина, который зовёт его из ванной.

    Некоторые животные, чаще всего собаки, с большой радостью принимают приглашение поплескаться в тёплой мыльной воде. Однако же, будем честны, большинство домашних питомцев при виде бегущей из крана воды и полотенца в руках хозяина мечтают забиться под диван или вовсе убежать из дому. Конечно, если ваше любимое чудо закапризничало и отказалось от купания, то насильно запихивать его в ванную не стоит. Подождите пару дней и попробуйте подготовить вашего любимчика к купанию.

    Читайте також

    Как бы там ни было, купание – необходимая гигиеническая процедура для наших четвероногих друзей, да и мокрыми наши любимцы выглядят ещё более забавными. 

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну
    Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну

    Джерело: ФотоТелеграф

    Читайте також
    в мире животных
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ