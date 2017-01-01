Мокрые и смешные: фотографии домашних питомцев, которые принимают ванну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В жизни каждого домашнего питомца наступает день, когда он слышит голос своего хозяина, который зовёт его из ванной.

Некоторые животные, чаще всего собаки, с большой радостью принимают приглашение поплескаться в тёплой мыльной воде. Однако же, будем честны, большинство домашних питомцев при виде бегущей из крана воды и полотенца в руках хозяина мечтают забиться под диван или вовсе убежать из дому. Конечно, если ваше любимое чудо закапризничало и отказалось от купания, то насильно запихивать его в ванную не стоит. Подождите пару дней и попробуйте подготовить вашего любимчика к купанию.

Как бы там ни было, купание – необходимая гигиеническая процедура для наших четвероногих друзей, да и мокрыми наши любимцы выглядят ещё более забавными.

Джерело: ФотоТелеграф