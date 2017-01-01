Молдавская свадьба, мужчина с косой и Джамала: самые яркие моменты «Евровидения-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 мая на сцене Международного выставочного центра прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017»

В «вокальной битве» приняли участие представители 18 стран.

По результатам голосования телезрителей и жюри, в гранд-финале песенного конкурса, который состоится 13 мая, примут участие следующие страны:

Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!)

Азербайджан - Dihaj (Skeletons)

Греция - Demy (This Is Love)

Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)

Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)

Польша - Кася Мось (Flashlight)

Армения - Арцвик (Fly with Me)

Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)

Республика Кипр - Овиг (Gravity)

Бельгия - Бланш (City Lights)

Напомним, что по правилам «Евровидения» в финал конкурса, который состоится 13 мая в Киеве, автоматом попали 5 стран-основательниц конкурса: Франция, Испания, Германия, Италия, Великобритания. Ну и конечно же, в финале выступит страна-хозяин «Евровидения-2017» - Украина, которую представит группа O. Torvald с песней Time.

Ну а пока все находятся в предвкушении второй песенной битвы, мы предлагаем посмотреть выступления конкурсантов, которые прошли в финал.