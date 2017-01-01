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    Молдавская свадьба, мужчина с косой и Джамала: самые яркие моменты «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 06:39
    • Розсилка

    9 мая на сцене Международного выставочного центра прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017»

    В «вокальной битве» приняли участие представители 18 стран.

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    По результатам голосования телезрителей и жюри, в гранд-финале песенного конкурса, который состоится 13 мая, примут участие следующие страны:

    • Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!) 
    • Азербайджан - Dihaj (Skeletons) 
    • Греция - Demy (This Is Love)  
    • Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)
    • Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)
    • Польша - Кася Мось (Flashlight)
    • Армения - Арцвик  (Fly with Me) 
    • Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)  
    • Республика Кипр - Овиг (Gravity)
    • Бельгия - Бланш (City Lights) 
    Напомним, что по правилам «Евровидения» в финал конкурса, который состоится 13 мая в Киеве, автоматом попали 5 стран-основательниц конкурса: Франция, Испания, Германия, Италия, Великобритания.  Ну и конечно же, в финале выступит страна-хозяин «Евровидения-2017» - Украина, которую представит группа  O. Torvald с песней Time.
    Ну а пока все находятся в предвкушении второй песенной битвы, мы предлагаем посмотреть выступления конкурсантов, которые прошли в финал.

    Зажигательная композиция Hey Mamma от Sunstroke Project (Молдавия)

    Неординарное выступление Dihaj из Азербайджана

    Demy из Греции исполнила романтичную песню This is Love

    Стиляга Робин Бенгтссон из Швеции 

    Главный романтик «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии

    Очаровательная Кася Мось из Польши исполнила композицию Flashlight

    Арцвик из Армении покорила зрителей исполнением песни Fly With Me

    Сладкий вокал и лирическая композиция юного Исайи Файрбрейса из Австралии покорили телезрительниц 

    Харизматичный Ховиг (Кипр) исполнил песню Gravity

    «Lady in black» Бланш из Бельгии исполнила песню City Lights

    Фото: Andres Putting, eurovision.tv, канал 24

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