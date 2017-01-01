Молдавская свадьба, мужчина с косой и Джамала: самые яркие моменты «Евровидения-2017»
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Розсилка
9 мая на сцене Международного выставочного центра прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017»
В «вокальной битве» приняли участие представители 18 стран.
По результатам голосования телезрителей и жюри, в гранд-финале песенного конкурса, который состоится 13 мая, примут участие следующие страны:
- Молдавия - SunStroke Project (Hey, Mamma!)
- Азербайджан - Dihaj (Skeletons)
- Греция - Demy (This Is Love)
- Швеция - Робин Бенгтссон (I Can't Go On)
- Португалия - Салвадор Собрал (Amar pelos dois)
- Польша - Кася Мось (Flashlight)
- Армения - Арцвик (Fly with Me)
- Австралия - Исайя Файрбрейс (Don’t Come Easy)
- Республика Кипр - Овиг (Gravity)
- Бельгия - Бланш (City Lights)
Зажигательная композиция Hey Mamma от Sunstroke Project (Молдавия)
Неординарное выступление Dihaj из Азербайджана
Demy из Греции исполнила романтичную песню This is Love
Стиляга Робин Бенгтссон из Швеции
Главный романтик «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии
Очаровательная Кася Мось из Польши исполнила композицию Flashlight
Арцвик из Армении покорила зрителей исполнением песни Fly With Me
Сладкий вокал и лирическая композиция юного Исайи Файрбрейса из Австралии покорили телезрительниц
Харизматичный Ховиг (Кипр) исполнил песню Gravity
«Lady in black» Бланш из Бельгии исполнила песню City Lights
Фото: Andres Putting, eurovision.tv, канал 24