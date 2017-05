Мрачный Папа Римский на встрече с Трампом стал мемом. Меланья с Иванкой тоже

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп снова стал жертвой шуток

Президент США Дональд Трамп приехал с женой и дочерью в Рим и встретился с главой Римской католической церкви. Фото и видео с этой встречи стали предметом для шуток в социальных сетях, потому что Трамп — очень веселый, а папа Франциск — очень мрачный. И Меланья Трамп, и Иванка Трамп тоже что-то какие-то не радостные.

В среду 24 мая Дональд Трамп прибыл в Ватикан в сопровождении жены Меланьи и дочери Иванки. Он встретился с Папой Римским Франциском.

Началось все неплохо: папа и президент пожали друг другу руки и Франциск даже пытался улыбаться. Потом дело стало хуже. Вот видео, на котором папа оглядывается на Трампа. И этот взгляд — лучше тысячи слов говорит о том, что у него на уме.

Look at the Pope's face when he looks at Trump. pic.twitter.com/0wvBVesUdP — Yashar (@yashar) 24 мая 2017 г.

Папа был очень любезен с Меланьей и крайне сух с Трампом на протяжении всей встречи. Он ни разу толком больше не улыбнулся, даже на совместной фотографии. Общая протокольная съемка практически стала мемом в тот же день.

POPE: Yep that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. pic.twitter.com/7RB3z2ByKL — Benjy Sarlin (@BenjySarlin) 24 мая 2017 г.

Трамп не первый раз уже становится героем этого популярного мема, который отсылает нас к современным приемам кинематографа (см. «Карты, деньги, два ствола»). До этого популярной была картинка, где он сидит в Овальном кабинете с Обамой, жмет ему руку, улыбается, а Обама… У Обамы такое же лицо, какое сегодня было у папы Франциска.

The Addams Family visits the POPE.



They're creepy and they're kooky,

Mysterious and spooky,

They're altogether ooky, pic.twitter.com/iWdgFJgTqq — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 24 мая 2017 г.

Естественно, пользователи сравнили встречу Трампа и Франциска со встречей папы с предыдущим президентом США.

У папы и Трампа и правда есть множество причин для серьёзных разногласий, поскольку они придерживаются противоположных мнений почти по всем вопросам мировой политики: миграция, социальная сфера, война в Сирии, глобальное потепление… Трамп в последнее время что-то часто стал попадать в мемы.

Источник: Medialeaks