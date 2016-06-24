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    Мультяшная мода: 10 забавных фактов о внешности и стиле героев Disney

    • Сьогодні, 13:11
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    Спорим, вы не замечали, что большинство героев мультфильмов Disney и Disney/Pixar — настоящие модники!

    А некоторые из них даже вдохновляли дизайнеров на создание модных коллекций одежды, обуви и аксессуаров.

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    Создатели мультфильмов о принцессах Disney всегда уделяли особое внимание внешности и нарядам главных героинь. Художники и дизайнеры тщательно продумывали образ принцесс: от прически до туфелек. Благодаря их работе, даже мультфильмы десятилетней давности и элегантные героини радуют не только детей, но и взрослых.

    Предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов о моде и стиле в любимых мультфильмах. 

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    Мерида, героиня анимационного фильма «Храбрая сердцем», меняет целых 22 наряда за мультфильм! И 5 раз появляется с новой прической.
    Кен, герой анимационного фильма «История игрушек: Большой побег», уступает Мериде совсем чуть-чуть: мы смогли насчитать только 21 образ!
    Создатели мультфильма «Суперсемейка» разработали для героев 100 предметов одежды…
    А аниматоры картины «Корпорация Монстров» — целых 127!
    Если бы Мерида выпрямила свои кудряшки, длина ее волос бы равнялась 122 сантиметрам. А если мама Мериды, Королева Элинор, распустит косу, длина ее локонов окажется 183 сантиметра!
    Розовое платье, которое Золушка мастерила для бала с помощью своих маленьких друзей, было вдохновлено работами Сальвадора Дали. А белоснежное бальное платье — подарок Феи-крестной — очень напоминает стиль великого французского кутюрье Кристиана Диора. Превращение лохмотьев Золушки в прекрасное платье — один из любимых эпизодов самого Уолта Диснея!
    Во французской деревеньке, где живет Белль, только она носит одежду голубого цвета.
    Создатели мультфильмов о Принцессах Disney всегда уделяли особое внимание внешности и нарядам главных героинь. Например, аниматоры мультфильма «Русалочка» очень долго выбирали идеальный оттенок зеленого цвета для хвоста Ариэль. Такого вы не увидите ни у одного другого персонажа картины!
    Во время работы над мультфильмом «Белоснежка и семь гномов» художницы по заливке иллюстраций накладывали на щеки Белоснежки собственные румяна, чтобы кожа героини приобрела естественный розовый оттенок.
    У Рассела, героя анимационного фильма «Вверх», огромная коллекция значков — целых 47! А Карл Фредриксен — большой любитель галстуков и бабочек.
    Мультяшная мода: 10 забавных фактов о внешности и стиле героев Disney

    Джерело: graziamagazine.ru

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