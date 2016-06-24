Мультяшная мода: 10 забавных фактов о внешности и стиле героев Disney



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спорим, вы не замечали, что большинство героев мультфильмов Disney и Disney/Pixar — настоящие модники!

А некоторые из них даже вдохновляли дизайнеров на создание модных коллекций одежды, обуви и аксессуаров.

Создатели мультфильмов о принцессах Disney всегда уделяли особое внимание внешности и нарядам главных героинь. Художники и дизайнеры тщательно продумывали образ принцесс: от прически до туфелек. Благодаря их работе, даже мультфильмы десятилетней давности и элегантные героини радуют не только детей, но и взрослых.

Предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов о моде и стиле в любимых мультфильмах.

Джерело: graziamagazine.ru