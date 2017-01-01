Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
- Сьогодні, 17:30
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Жертвой преследований стал младший брат модели
Итальянская модель и танцовщица Ахламов Эль Бринис пожаловалась на преследования.
Девушка марокканского происхождения выставляет на своей странице в соцсети Instagram сексуальные фото в откровенных позах.
Это и привело к пренебрежению со стороны общественности.
Жертвой преследований стал младший брат модели.
На своей странице в Facebook, Ахламов Эль Бринис написала, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли фотографии модели и стали оскорблять ее.
Джерело: Gazeta.ua