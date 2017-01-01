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    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях

    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка

    Жертвой преследований стал младший брат модели

    Итальянская модель и танцовщица Ахламов Эль Бринис пожаловалась на преследования.

    Девушка марокканского происхождения выставляет на своей странице в соцсети Instagram сексуальные фото в откровенных позах.

    Это и привело к пренебрежению со стороны общественности.

    Жертвой преследований стал младший брат модели.

    На своей странице в Facebook, Ахламов Эль Бринис написала, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли фотографии модели и стали оскорблять ее.

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    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях
    Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях

    Джерело: Gazeta.ua

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