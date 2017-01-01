Мусульманскую модель преследуют из-за откровенных фото в соцсетях

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Жертвой преследований стал младший брат модели

Итальянская модель и танцовщица Ахламов Эль Бринис пожаловалась на преследования.

Девушка марокканского происхождения выставляет на своей странице в соцсети Instagram сексуальные фото в откровенных позах.

Это и привело к пренебрежению со стороны общественности.

Жертвой преследований стал младший брат модели.

На своей странице в Facebook, Ахламов Эль Бринис написала, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли фотографии модели и стали оскорблять ее.

Джерело: Gazeta.ua