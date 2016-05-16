Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трудно не прослезиться от умиления, глядя на ласковые иллюстрации, созданные свадебным фотографом Кертисом Виклендом.

Он иллюстрировал каждый день их семейной жизни в течение года, сделав 365 различных рисунков.

На его картинках запечатлены в основном повседневные, но прекрасные моменты их жизни, такие как совместная чистка зубов или реакция на положительный результат теста на беременность. Эти теплые и нежные иллюстрации напоминают нам, что даже в повседневной жизни есть место для настоящей романтики. В нашей фотоподборке вы увидите некоторые из его рисунков.

Джерело: Fullpicture.ru