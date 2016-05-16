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    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой

    • Сьогодні, 13:11
    • Розсилка

    Трудно не прослезиться от умиления, глядя на ласковые иллюстрации, созданные свадебным фотографом Кертисом Виклендом.

    Он иллюстрировал каждый день их семейной жизни в течение года, сделав 365 различных рисунков.

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    На его картинках запечатлены в основном повседневные, но прекрасные моменты их жизни, такие как совместная чистка зубов или реакция на положительный результат теста на беременность. Эти теплые и нежные иллюстрации напоминают нам, что даже в повседневной жизни есть место для настоящей романтики. В нашей фотоподборке вы увидите некоторые из его рисунков.

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    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой
    Муж-иллюстратор создал 365 рисунков о каждом дне, проведенном с любимой женой

    Джерело: Fullpicture.ru

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    фотограф
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