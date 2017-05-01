Мужчина или женщина? Фотографии бигендерной модели взорвали fashion-индустрию
Сьогодні, 13:02
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Знакомьтесь: это Рейн Дав, 26-летняя модель, которая позирует как в женской, так и в мужской одежде. И Рейн разобьет все ваши стереотипы о красоте.
Модель по имени Рейн Дав стала известна в мире моды благодаря неординарной внешности: она обладает женственной фигурой с внушительным бюстом, но вот черты лица у нее скорее мужские. Ее широкие плечи и рост 188 сантиметров также выделяют ее среди других девушек.
Однако Рейн не всегда воспринимала себя как андрогина. Вместо этого она ощущала себя «безобразной женщиной». Но, к счастью, эти дни уже позади.
Сегодня Рейн не считает свою необычную внешность недостатком и извлекает выгоду из всех своих анатомических особенностей. Ведь она выходит на подиум как в женском, так и в мужском образе и одинаково успешно рекламирует одежду для представителей обоих полов.
Именно эту особенность, от которой в нашем обществе человек мог бы сойти с ума, девушка успешно использует для своей карьеры. Сегодня она считается одной из самых востребованных бигендерных моделей в мире. Рейн Дав умудряется демонстрировать женскую и мужскую одежду, считая, что любая вещь трансформируется на ней.
В повседневной жизни 26-летнюю Рейн Дав часто принимают за транссексуала, но это не обижает, а лишь веселит ее. Ведь она научилась использовать эти «недоразумения» себе на пользу.
«Если я представляюсь женщиной, то одежда, которую я надеваю, становится женской независимо от того, какой ярлык прицепил на нее производитель. Если я предстаю в мужском образе — вещи становятся мужскими в ту минуту, как касаются моего тела. Назовись я инопланетянином, одежда станет инопланетной просто потому, что я ее надела. Мы сами решаем, кем быть», — объясняет свою позицию Рейн Дав и агитирует окружающих бороться за гендерное разнообразие.