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    Мужчинам на заметку: вышел бот «для снятия макияжа», который показывает истинные лица накрашенных девушек

    • Сьогодні, 15:43
    • Розсилка

    В мессенджере Telegram появился бот @true_face_bot, который удаляет косметику с лиц на фотографиях и, наоборот, накладывает «макияж».

    Мы решили протестировать обе его функции звездах.

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    Изначально фоторедактор в качестве теста появился в приложении Magic, предназначенном для создания анимированных стикеров. 24 апреля разработчики выпустили отдельного Telegram-бота, чтобы собрать отзывы пользователей

    По словам основателя сервиса Ашота Габрелянова,функция может быть полезна «парням, которые пользуются dating-сервисами (сайтами и приложениями для поиска партнера. — Прим. ред.)».

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    Моника Беллуччи.
    Телеведущая Ольга Бузова
    Основатель сервиса Ашот Габрелянов (на фото внизу)
    Вера Брежнева
    Максим Галкин
    Ким Кардашьян.
    Меган Фокс.
    Ирина Шейк
    Шнур
    Ксения Собчак
    Иван Ургант.
    Юлия Волкова
    Мужчинам на заметку: вышел бот «для снятия макияжа», который показывает истинные лица накрашенных девушек

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    Джерело: BigPicture

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