Мужчинам на заметку: вышел бот «для снятия макияжа», который показывает истинные лица накрашенных девушек
- Сьогодні, 15:43
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В мессенджере Telegram появился бот @true_face_bot, который удаляет косметику с лиц на фотографиях и, наоборот, накладывает «макияж».
Мы решили протестировать обе его функции звездах.
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Изначально фоторедактор в качестве теста появился в приложении Magic, предназначенном для создания анимированных стикеров. 24 апреля разработчики выпустили отдельного Telegram-бота, чтобы собрать отзывы пользователей
По словам основателя сервиса Ашота Габрелянова,функция может быть полезна «парням, которые пользуются dating-сервисами (сайтами и приложениями для поиска партнера. — Прим. ред.)».
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Джерело: BigPicture