«Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Меньявар — художник и фотограф из Сан-Антонио, штат Техас. В своих работах он исследует различные социальные проблемы с помощью фотографии, рассказов и найденных объектов.

Его работы были представлены на всевозможных выставках по всей стране, включая Музей Искусств Сан-Антонио и Центральный Мичиганский университет.

Марк Меньявар в течение трех лет путешествовал по Соединенным Штатам, изучая проблемы питания. Чем больше он слышал историй, тем больше он думал о продуктах и о том эффекте, который они оказывают на нас. Этот фотопроект был использован в университетах и общественных организациях в качестве катализатора для диалога о вопросах продовольствия и правильного питания.

В нашей галерее далее вы увидите 15 фотографий из серии под названием «Мы то, что мы едим», исследующей содержимое холодильников и отмеченной несколькими наградами. 1 з 16 на весь екран згорнути

А что лежит в вашем холодильнике?

По материалам: xage.ru