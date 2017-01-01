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    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США

    • Сьогодні, 08:01
    • Розсилка

    Марк Меньявар — художник и фотограф из Сан-Антонио, штат Техас. В своих работах он исследует различные социальные проблемы с помощью фотографии, рассказов и найденных объектов.

     Его работы были представлены на всевозможных выставках по всей стране, включая Музей Искусств Сан-Антонио и Центральный Мичиганский университет.

    Марк Меньявар в течение трех лет путешествовал по Соединенным Штатам, изучая проблемы питания. Чем больше он слышал историй, тем больше он думал о продуктах и о том эффекте, который они оказывают на нас. Этот фотопроект был использован в университетах и общественных организациях в качестве катализатора для диалога о вопросах продовольствия и правильного питания.

    В нашей галерее далее вы увидите 15 фотографий из серии под названием «Мы то, что мы едим», исследующей содержимое холодильников и отмеченной несколькими наградами.

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    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США
    «Мы то, что мы едим»: правдивый фотопроект Марка Меньявара о проблемах питания в США

    А что лежит в вашем холодильнике?

    По материалам: xage.ru

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