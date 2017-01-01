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    На фотографии канадских выпускников попал пробегающий мимо Джастин Трюдо

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка

    Канадский премьер-министр «зафотобомбил» снимки ванкуверских школьников.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал на фото выпускников одной из средних школ Ванкувера: школьники собрались в местном парке для фотосессии, когда прямо мимо них пробежал главный политик страны, пишет Refinery29.

    «Мы просто стояли, болтали, делали совместные фотографии, и тут появился Трюдо — он пробежал прямо рядом с нами. Первой мыслью было „Что он вообще здесь делает? Почему премьер-министр бегает по Ванкуверской морской дамбе?“» — рассказал о своей реакции один из выпускников.

    Пару секунд спустя, сообразив, кто это, школьники стали кричать в сторону политика просьбы сделать общее селфи. И тот не отказал.

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    На фотографии канадских выпускников попал пробегающий мимо Джастин Трюдо
    На фотографии канадских выпускников попал пробегающий мимо Джастин Трюдо
    На фотографии канадских выпускников попал пробегающий мимо Джастин Трюдо
    На фотографии канадских выпускников попал пробегающий мимо Джастин Трюдо

    Джерело: Bird In Flight

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