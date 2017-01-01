На фотографии канадских выпускников попал пробегающий мимо Джастин Трюдо

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Канадский премьер-министр «зафотобомбил» снимки ванкуверских школьников.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал на фото выпускников одной из средних школ Ванкувера: школьники собрались в местном парке для фотосессии, когда прямо мимо них пробежал главный политик страны, пишет Refinery29.

«Мы просто стояли, болтали, делали совместные фотографии, и тут появился Трюдо — он пробежал прямо рядом с нами. Первой мыслью было „Что он вообще здесь делает? Почему премьер-министр бегает по Ванкуверской морской дамбе?“» — рассказал о своей реакции один из выпускников.

Пару секунд спустя, сообразив, кто это, школьники стали кричать в сторону политика просьбы сделать общее селфи. И тот не отказал.

Джерело: Bird In Flight