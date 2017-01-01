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    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение

    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Певец Олег Винник отправился в масштабный гастрольный тур, в рамках которого презентует программу «Моя душа…» в крупных областных центрах и небольших городах

    На концерте в Днепре к Олегу Виннику подошла поклонница и вручила небольшую коробочку. В ней оказалась белая роза, на которой лежал кулон, утерянный певцом во время его осеннего тура. У артиста прямо на сцене порвалась цепочка. Несмотря на старательные поиски, кулон ручной работы так и не нашелся. Как позже рассказала девушка, в тот вечер она сидела в первом ряду и уже после концерта с удивлением обнаружила драгоценность в своей сумке. Певец был очень рад сюрпризу и поблагодарил за возвращение пропажи.

    Артиста встретили Полтава, Харьков, Кривой Рог, Запорожье и Днепр.

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    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение
    На концерте в Днепре Олегу Виннику вернули пропавшее еще осенью украшение

    Ради шоу артист привез с собой три фуры со световой и звуковой аппаратурой, а также огромными светодиодными экранами, заполняющими всю площадь сцены. Каждая песня сопровождалась видео и световыми эффектами.

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    В новую концертную программу вошли главные хиты Олега Винника «Плен», «Вовчиця», «Счастье», «Не ты», «Нино», «Здравствуй, невеста», а также 6 совершенно новых композиций. Одна из них - живая и мелодичная «Тай-Тай» на украинском языке, которую певец посвятил своей бэк-вокалистке Таюне.

    Всеукраинский тур «Моя душа…» охватит более 20 городов. В ближайшие недели Олег Винник порадует концертами жителей Львова, Новояворовска, Червонограда, Владимира-Волынского, Ровно и Белой Церкви.

    Джерело: Gazeta.ua

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