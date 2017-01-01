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    На все времена: стильный белый цвет. С чем носить весной?

    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка

    Девять советов, как носить белый в этом сезоне

    Белый цвет присутствует в каждом сезоне, в том числе и весной. Ведь после зимы все хотят легкости и элегантности, ощущения бодрости и свежести. Представляем девять модных советов, с чем носить белый цвет, которые помогут оживить гардероб.

    #1. В испанском стиле

    В этом сезоне белый цвет лучше носить по-испански - в виде рубашек с рюшами и объемными рукавами. Комбинируйте их с короткими юбками или свободными брюками с высокой талией. Если вы хотите добавить в ваш образ по-настоящему южной атмосферы, заплетите волосы в гладкий пучок, как у испанской танцовщицы, а губы накрасьте огненно-красной помадой.

    Fall 2017 RTW Dolce & Gabbana
    Fall 2017 RTW Dolce & Gabbana

    #2. В сопровождении вспышки

    Белый цвет - это шикарный и элегантный цвет, поэтому к нему идеально подходят блестящие аксессуары в цвет серебра или золота. Однако не переусердствуйте - достаточно туфлей или сумочки в металлическом оттенке.

    vivaluxury.blogspot.com
    Источник:vivaluxury.blogspot.com

    #3. В дополнениях

    В этом сезоне вы можете играть с аксессуарами. Белые украшения подойдут во многих ситуациях - нежный кулон или кольцо с белым цветком придадут шарма даже обычному образу, а серьги в этом цвете можно носить практически в любом стиле. 

    #4. В стиле бохо

    Стиль бохо возвращается во многих коллекциях сезона весна/лето. Всем нравится его легкость и нежность. Воздушные платья в белом цвете исключительно подчеркнут вашу женственность и, конечно, романтическую натуру. Если хотите добавить характера, дополните образ  объемными ботинками.

    Источник: bohemiandiesel.com
    Источник: bohemiandiesel.com

    #5. С графическими принтами

    Белый цвет является идеальным фоном для различных конструкций и фактур. В этом сезоне сочетать его с графическими принтами. Наиболее востребованы будут абстрактные узоры и рисунки, формы, далекие от банальности.

    Источник: PARC
    Источник: PARC

    #6. С цветом солнца

    Вдохновение для того, как носить белый цвет, получайте от природы. Насыщенные оттенки, напоминающие весеннее солнце, идеально подходят для белого. Можете подобрать свободные брюки в интенсивно-желтом цвете или же повязать вокруг шеи шарф в оттенках заходящего солнца.

    Источник: Glam Radar
    Источник: Glam Radar

    #7. На носу

    Солнцезащитные очки или оправы в белом цвете, носите на носу всю весну! Модными являются модели, украшенные цветами, которые помогут вам смотреть на мир с легкостью.

    Источник: Le Fashion
    Источник: Le Fashion

    #8. С надписями

    Белые футболки, куртки и толстовки с принтами и лозунгами носите весь сезон. Это отличный способ самовыражения и проявления своей женственности и оригинальности.

    Источник: Rebel Style Shop
    Источник: Rebel Style Shop

    #9. На ногах

    Обувь белого цвета универсальна, и отлично подходит для легких, весенних образов. В этом сезоне вы можете с успехом носить даже самые оригинальные модели. Возможно  вам понравятся белые лоферы, которые с успехом заменят ваши любимые сникерсы.

    Источник: theblondesalad.com
    Источник: theblondesalad.com

    Источник: onet.pl

    Перевела: Зоряна Вареня

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