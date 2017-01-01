На все времена: стильный белый цвет. С чем носить весной?
- Сьогодні, 17:10
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Девять советов, как носить белый в этом сезоне
Белый цвет присутствует в каждом сезоне, в том числе и весной. Ведь после зимы все хотят легкости и элегантности, ощущения бодрости и свежести. Представляем девять модных советов, с чем носить белый цвет, которые помогут оживить гардероб.
#1. В испанском стиле
В этом сезоне белый цвет лучше носить по-испански - в виде рубашек с рюшами и объемными рукавами. Комбинируйте их с короткими юбками или свободными брюками с высокой талией. Если вы хотите добавить в ваш образ по-настоящему южной атмосферы, заплетите волосы в гладкий пучок, как у испанской танцовщицы, а губы накрасьте огненно-красной помадой.
#2. В сопровождении вспышки
Белый цвет - это шикарный и элегантный цвет, поэтому к нему идеально подходят блестящие аксессуары в цвет серебра или золота. Однако не переусердствуйте - достаточно туфлей или сумочки в металлическом оттенке.
#3. В дополнениях
В этом сезоне вы можете играть с аксессуарами. Белые украшения подойдут во многих ситуациях - нежный кулон или кольцо с белым цветком придадут шарма даже обычному образу, а серьги в этом цвете можно носить практически в любом стиле.
#4. В стиле бохо
Стиль бохо возвращается во многих коллекциях сезона весна/лето. Всем нравится его легкость и нежность. Воздушные платья в белом цвете исключительно подчеркнут вашу женственность и, конечно, романтическую натуру. Если хотите добавить характера, дополните образ объемными ботинками.
#5. С графическими принтами
Белый цвет является идеальным фоном для различных конструкций и фактур. В этом сезоне сочетать его с графическими принтами. Наиболее востребованы будут абстрактные узоры и рисунки, формы, далекие от банальности.
#6. С цветом солнца
Вдохновение для того, как носить белый цвет, получайте от природы. Насыщенные оттенки, напоминающие весеннее солнце, идеально подходят для белого. Можете подобрать свободные брюки в интенсивно-желтом цвете или же повязать вокруг шеи шарф в оттенках заходящего солнца.
#7. На носу
Солнцезащитные очки или оправы в белом цвете, носите на носу всю весну! Модными являются модели, украшенные цветами, которые помогут вам смотреть на мир с легкостью.
#8. С надписями
Белые футболки, куртки и толстовки с принтами и лозунгами носите весь сезон. Это отличный способ самовыражения и проявления своей женственности и оригинальности.
#9. На ногах
Обувь белого цвета универсальна, и отлично подходит для легких, весенних образов. В этом сезоне вы можете с успехом носить даже самые оригинальные модели. Возможно вам понравятся белые лоферы, которые с успехом заменят ваши любимые сникерсы.
Источник: onet.pl
Перевела: Зоряна Вареня