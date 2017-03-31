Надоело быть мусульманкой. Линдси Лохан опубликовала откровенные фото в соцсети

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Несколько дней назад любительница шумных тусовок и безудержного веселья Линдси Лохан поразила поклонников фотосессией на пляже в Таиланде в купальном костюме для мусульманок — буркини.

На фоне слухов о смене вероисповедания актрисы — ранее пресса писала, что она приняла ислам, эти снимки знаменитости, которая плавала в океане покрытая с головы до пят, вызвали бурные обсуждения в Сети. А недавно она опубликовала на своей странице в инстаграме новое весьма пикантное фото, сделанное в каюте яхты, где она сейчас проводит свой отдых. На снимке Лохан запечатлена лежащей на кровати с открытыми плечами и обнаженным декольте. Кроме того, видны и ноги актрисы, которая судя по снимку одета в короткие шорты.

Линдси Лохан в буркини

Подобный снимок и внешний вид знаменитости привели в замешательство ее фанатов, недоумевающих от поведения актрисы. Она то цитирует Коран и носит одежду для мусульманок, то «раздевается» и делает откровенные селфи, которые после выставляет на всеобщее обозрение. Линдси воздержалась от комментариев и не стала прояснять ситуацию.

Lost at sea on a #riva #yacht Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Апр 10 2017 в 10:41 PDT

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Мар 31 2017 в 10:09 PDT





Джерело: graziamagazine.ru