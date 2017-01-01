Наклейки на лицо: тренд макияжа родом из будущего

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Фантазия визажистов не имеет границ и наклейки на лице размещают где угодно: на губах, висках, щеках, надбровных дугах

Новым трендом beauty-индустрии стали наклейки на лице, которые так и притягивают к себе внимание.

Теперь стало модно декорировать лицо всевозможными бусинами, наклейками, стразами, цветами и жемчугом – в ход идет все, что только можно найти под рукой. Воплощать в жизнь такой макияж с наклейками на лице стали не только бьюти-блогеры и любительницы яркого мейка, но и топовые визажисты по всему миру. Тенденции диктуют свои правила, и теперь чем образ оригинальнее и необычнее, тем лучше.

Даже модные дома примкнули к тренду. Визажисты Dior на показе Haute Couture в Японии украсили лица моделей аккуратными глиттер-наклейками в виде звездочек, которые разместили у внутренних уголков глаз, нижних век и висков. Тренд активно подхватили многие селебрити, которые делают необычный макияж на различные вечеринки и фестивали.

Одной из основательниц тренда face-stickers считается джазовая певица Нина Симон, которая в ХХ веке украшала лицо крупными стразами, размещая их на бровях и верхних веках. Но сейчас фантазия визажистов не имеет границ и наклейки на лице размещают где угодно: на губах, висках, щеках, надбровных дугах.

Чтобы наклейки, бусины или стразы хорошо держались на лице, используй клей для накладных ресниц и зафиксируй их с помощью пинцета. Такой макияж вряд подойдет на каждый день, но отправиться в ярком образе на вечеринку очень даже можно.

Джерело: beauty.ua