NASA выложило обновленный вариант «ночной карты Земли»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последний раз карта, составленная из фотографий, которые сделаны ночью, публиковалась еще в 2012 году.

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало обновленный вариант «ночной карты Земли» — предыдущая версия выкладывалась еще пять лет назад, в 2012 году. Поскольку получить подобные кадры единым снимком невозможно, ученым пришлось создать цельное изображение, совместив множество фотографий различных регионов планеты.

Как отметили в агентстве, дополнительный интерес эти кадры вызывают во время сравнения с аналогичными фотографиями пятилетней давности. На них, в частности, видно, как сильно за это время успели развиться и расшириться некоторые города и регионы. Наиболее заметны эти изменения на примере спутниковых снимков Индии (слева — 2012 год, справа — 2016-й). По словам представителей NASA, «ночная карта Земли» может быть использована для самых разных практических целей. Например, ООН уже применяет ее для изучения последствий войн в разных регионах планеты и движения переселенцев в охваченной войной Сирии.





Джерело: Bird In Flight