National Geographic впервые выйдет с фотографией ребенка-трансгендера на обложке

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Героиня кавера — 9-летняя Эйвери Джексон из штата Миссури (США).

Январский спецвыпуск журнала National Geographic впервые в своей истории выйдет с фотографией ребенка-трансгендера на обложке, пишет Mashable.

Номер поступит в продажу уже в конце декабря.

В своей колонке главный редактор издания Сьюзен Голдберг рассказала, что выпуск будет посвящен молодежи и тому, как гендерная принадлежность влияет на жизни людей по всему миру. Героиней одной из попавших в номер историй стала 9-летняя Эйвери Джексон из штата Миссури — она родилась мальчиком но уже около четырех лет считает себя девочкой. Ее портрет и попал на обложку журнала, на которую также помещены ее слова: «Самое лучше в том, чтобы быть девочкой, — это то, что мне не нужно притворяться, будто я мальчик».

Голдберг также добавила, что обложка вызвала неоднозначную реакцию среди читателей National Geographic: «После публикации кавера в соцсетях мы получили десятки тысяч отзывов с самой разной реакцией — от выражения благодарности до возмущения и гнева, — написала она. — Многие пообещали отменить подписку на нас».

Январский спецвыпуск National Geographic

Джерело: Bird In Flight