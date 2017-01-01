Натуральный беж: объявили самый популярный цвет лака в 2017 году

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Специалисты решили, что nude станет основным трендом этого года

Девушки рождены для того, чтобы следить за трендами в сфере бьюти и сами же их создавать. Мы сутками можем смотреть на красивый маникюр, или подборку эффектного макияжа и очень расстраиваемся, когда лак на ногтях не достаточно розовый/зеленый или черный.

Чтобы раз и навсегда решить вопрос с маникюром для всех девушек, социальная сеть Pinterest объявила главный цвет покрытия для ногтей 2017 года. И, признаться, мы удивлены.

Именно nude станет основным трендом 2017. Согласно данным сайта, классический телесный цвет ногтевого бренда Essie Topie & Barefoot (цена $9) в этом году завоевал «приз зрительских симпатий». Его популярность увеличилась на 765 процентов по сравнению с предыдущем годом.

Такой оттенок прекрасно смотрится на любой ногтевой пластине – будь то длинны ногти или короткие, а также вне зависимости от цвета кожи. И согласитесь, ведь именно беж подходит к любой одежде и будет всегда к месту.