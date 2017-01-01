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    Найден самый прибыльный публичный памятник в мире

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    Найден самый прибыльный публичный памятник в мире
    Найден самый прибыльный публичный памятник в мире
    Найден самый прибыльный публичный памятник в мире
    Найден самый прибыльный публичный памятник в мире
    • Сьогодні, 14:00
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    Достопримечательность «заработала» 1, 4 миллиона евро за год

    Римский фонтан, фотографию рядом с которым мечтают заполучить все туристы и пользователи Instagram в мире, собрал колоссальную сумму денег годового дохода, пишет журнал Elle.

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    Несмотря на то, что возле фонтана Треви были не все, эту традицию знает каждый: нужно бросить монетку правой рукой, стоя спиной к достопримечательности. Человек, проделавший это, обязательно вернется в Вечный город снова.

    Издание The Times сообщает, что за год в легендарный итальянский фонтан туристы со всего мира набросали 1, 4 миллиона евро. Это на 100 тысяч евро больше, чем в 2013 году (тогда подобная статистика публиковалась в последний раз).

    Все деньги получит международная католическая благотворительная организация Caritas, которая обещает потратить их на проект бесплатного супермаркета для бедных семей, столовые и убежища для нищих.

    Любопытно, что имеется еще одна статистика по этому поводу: чаще других в фонтане находят именно евро, доллары и иены. Однако в последнее время появилось также много австралийских долларов.

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    фотограф
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