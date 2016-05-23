Не сказочное, не Бали: самый грязный остров на Мальдивах
- Сьогодні, 08:12
-
Розсилка
Что делает остров, где нет ни единого кусочка свободной суши, с тоннами мусора, ежедневно производимого миллионом туристов, которые приезжают сюда каждый год? Выбрасывает их на другой остров, конечно.
Восхитительные Мальдивские острова, расположенные в Индийском океане к юго-западу от южной оконечности Индостана, знамениты на весь мир замечательными песчаными пляжами и бирюзово-голубой водой.
Мало кто знает о грязной стороне этой красоты. Всего в нескольких милях к западу от столицы Мальдив и одного из самых населенных островов на планете Мале находится остров Тилафуши, на котором устроена муниципальная свалка.
Тилафуши не всегда был островом-свалкой. По сути, Тилафуши — это даже не остров. Двадцать пять лет назад это была девственно чистая лагуна. Но в декабре 1991 года власти приняли решение устроить в лагуне свалку, чтобы справиться с нарастающей проблемой переработки мусора, производимого туристической индустрией.
Через месяц сюда начали привозить мусор. В песке выкапывали огромные ямы, и мусор, прибывавший из Мале и с других обитаемых островов, складывали в ямы, которые затем присыпали слоем строительного мусора и ровняли с белым песком.
Джерело: BigPicture