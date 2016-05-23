Не сказочное, не Бали: самый грязный остров на Мальдивах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Что делает остров, где нет ни единого кусочка свободной суши, с тоннами мусора, ежедневно производимого миллионом туристов, которые приезжают сюда каждый год? Выбрасывает их на другой остров, конечно.

Восхитительные Мальдивские острова, расположенные в Индийском океане к юго-западу от южной оконечности Индостана, знамениты на весь мир замечательными песчаными пляжами и бирюзово-голубой водой.

Мало кто знает о грязной стороне этой красоты. Всего в нескольких милях к западу от столицы Мальдив и одного из самых населенных островов на планете Мале находится остров Тилафуши, на котором устроена муниципальная свалка.

Тилафуши не всегда был островом-свалкой. По сути, Тилафуши — это даже не остров. Двадцать пять лет назад это была девственно чистая лагуна. Но в декабре 1991 года власти приняли решение устроить в лагуне свалку, чтобы справиться с нарастающей проблемой переработки мусора, производимого туристической индустрией.

Через месяц сюда начали привозить мусор. В песке выкапывали огромные ямы, и мусор, прибывавший из Мале и с других обитаемых островов, складывали в ямы, которые затем присыпали слоем строительного мусора и ровняли с белым песком.

Площадь Тилафуши росла, и власти стали сдавать в аренду землю под различные производства, в том числе производство лодок, упаковку цемента, упаковку метана и под крупные склады. Сейчас на Тилафуши работает более тридцати фабрик, действует мечеть и проживает около 150 мигрантов из Бангладеш, которые копаются в 330 тоннах мусора, разбросанного по острову и прибывающего каждый день. Сюда привозят так много отходов, что остров растет на квадратный метр в день. Некоторый мусор теперь плавает в океане, и его прибивает к берегам Мале. Он загрязняет многие места для подводного плавания в этом районе. Экологи также критикуют нетерпеливых лодочников, которые бросают мусор прямо в лагуну, потому что процедура разгрузки может занимать до семи часов.

Джерело: BigPicture