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    Не совсем мертвая зона: испанский фотограф показала, кто продолжает жить в Чернобыле

    • Сьогодні, 17:20
    • Розсилка

    Испанский фотограф Квинтина Валеро съездила в зону отчуждения и сняла людей, которые, несмотря на опасность, продолжают жить на зараженной земле.

     В 2015 году Квинтина Валеро впервые побывала в Украине и узнала о последствиях катастрофы для природы и для людей после взрыва на АЭС.

    По мнению фотографа, чернобыльская трагедия уже забыта нашим обществом. Квинтина Валеро захотела рассказать о тех, кто испытывает на себе токсичные последствия Чернобыльской аварии. Вместе со своей группой Food of War  Квинтина также организовала европейскую выставку работ художников. Они рассказывали о потреблении продуктов, произведенных в странах, где после катастрофы распространилась радиация.

    «Я была ошарашена нищетой и изолированностью этих мест, пораженных радиацией. Кроме того, после распада Советского Союза район пострадал от развала системы коллективного хозяйства. Сегодня власти не обеспечивают населению безопасную среду: там нет знаков, предупреждающих о радиационной опасности; люди все еще работают на загрязненной почве, ловят рыбу и едят местные продукты. Это приводит к врожденным порокам развития и высокому уровню детской смертности», - рассказала фотограф. 

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    Наталья, школьный учитель, стоит у въезда в деревню Максимовичи, где после Чернобыльской катастрофы многие дома оказались заброшены. То, что прежде было процветающим местом, стало одним из самых бедных сел Украины
    Яна Васильева, 6 лет, дома в деревне Максимовичи. Год назад ее отец покончил с собой
    Татьяна Игнатюк в своей кухне в Максимовичах, где она живет с тремя детьми и мужем, который работает в лесу. Люди по-прежнему едят то, что вырастили сами на этой земле
    Заброшенный дом в Припяти, Чернобыль
    Женщина продает грибы на дороге от Иванкова к Чернобылю. Тысячи людей все еще подвержены влиянию высокого уровня радиации, а местное население продолжает выращивать продукты на загрязненной земле
    Чернобыльская церковь в 30-километровой зоне отчуждения
    Анна держит яблоки со своего дерева. Она живет в деревне Копачи в 30-километровой зоне отчуждения
    Дантисты из Киева проверяют здоровье детей из поселка Народичи. После Чернобыльской катастрофы многие дети страдают от недоедания и болезней
    Миша, 4 года. Спустя 30 лет после Чернобыльской катастрофы тысячи людей по-прежнему живут на зараженных территориях. Это приводит к врожденным порокам у детей, ослабленному иммунитету и различным типам рака
    Заброшенный дом в Припяти, Чернобыльская зона отчуждения
    Не совсем мертвая зона: испанский фотограф показала, кто продолжает жить в Чернобыле


    Джерело: Bird In Flight

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