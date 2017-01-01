Не совсем мертвая зона: испанский фотограф показала, кто продолжает жить в Чернобыле

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Испанский фотограф Квинтина Валеро съездила в зону отчуждения и сняла людей, которые, несмотря на опасность, продолжают жить на зараженной земле.

В 2015 году Квинтина Валеро впервые побывала в Украине и узнала о последствиях катастрофы для природы и для людей после взрыва на АЭС.

По мнению фотографа, чернобыльская трагедия уже забыта нашим обществом. Квинтина Валеро захотела рассказать о тех, кто испытывает на себе токсичные последствия Чернобыльской аварии. Вместе со своей группой Food of War Квинтина также организовала европейскую выставку работ художников. Они рассказывали о потреблении продуктов, произведенных в странах, где после катастрофы распространилась радиация.

«Я была ошарашена нищетой и изолированностью этих мест, пораженных радиацией. Кроме того, после распада Советского Союза район пострадал от развала системы коллективного хозяйства. Сегодня власти не обеспечивают населению безопасную среду: там нет знаков, предупреждающих о радиационной опасности; люди все еще работают на загрязненной почве, ловят рыбу и едят местные продукты. Это приводит к врожденным порокам развития и высокому уровню детской смертности», - рассказала фотограф. 1 з 11 на весь екран згорнути





Джерело: Bird In Flight