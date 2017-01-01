Не такие, как все: голливудские звезды, которые пошли против стандартов красоты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безупречные «ангелы» Viсtoria's Secret, роскошные актрисы вроде Шарлиз Терон или певицы-стройняшки как Тейлор Свифт: путь этих девушек в Голливуде, кажется, был определен с самого детства, они красивые, ими все восхищались и предвещали мировую славу...

Но есть в мире шоу-бизнеса и те, кто не может похвастаться правильными чертами лица, идеальными параметрами, ногами «от ушей».

Они могли бы смириться, забыть о мечтах стать известными или лечь под нож пластического хирурга, но они этого не сделали, зато добились ошеломительного успеха. Именно о таких – смелых, настоящих, неидеальных – девушках наш материал.

Джерело: Cosmopolitan