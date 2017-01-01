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    Не такие, как все: голливудские звезды, которые пошли против стандартов красоты

    • Сьогодні, 10:24
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    Безупречные «ангелы» Viсtoria's Secret, роскошные актрисы вроде Шарлиз Терон или певицы-стройняшки как Тейлор Свифт: путь этих девушек в Голливуде, кажется, был определен с самого детства, они красивые, ими все восхищались и предвещали мировую славу...

    Но есть в мире шоу-бизнеса и те, кто не может похвастаться правильными чертами лица, идеальными параметрами, ногами «от ушей».

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    Они могли бы смириться, забыть о мечтах стать известными или лечь под нож пластического хирурга, но они этого не сделали, зато добились ошеломительного успеха. Именно о таких – смелых, настоящих, неидеальных – девушках наш материал.

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    Эми Шумер явно не подпадает под категорию девушек с модельными параметрами, хотя обижается, если ее причисляют к plus size.
    Актриса, продюсер, комик, она говорит: «Я сама решаю, красива ли я, сильна ли я. Не вам это определять, это исключительно мое дело!».
    В позапрошлом году Шумер получила «Эмми», у нее симпатичный бойфренд и нет отбоя от режиссеров – и все это при том, что она обычная девушка, такая же, как и мы с тобой.
    Очаровашка Ребел Уилсон– героиня нашей мартовской, революционной обложки. Вес Уилсон составляет около 90 килограммов при росте 160 сантиметров, но это не мешает ей вести активную, насыщенную светскую и личную жизнь.
    Комедия «В активном поиске», где актриса сыграла вместе с Дакотой Джонсон, стала хитом прошлого года, а сама Ребел - известной во всем мире звездой.
    Несколько лет назад Forbes внес Уилсон в список самых перспективных селебрити до 30 лет, помимо обложки Cosmopolitan, ее лицо появлялось на обложке Elle и Glamour.
    Послужной список худощавой шотландки с андрогинной внешностью, Тильды Суинтон, настолько богат и велик, что перечислять его можно бесконечно.
    Муза режиссеров, лицо модного дома Chanel и косметического бренда Nars, явно не подходит под описание классической красотки, но и не стремится к этому.
    Суинтон никогда не изменяет самой себе и уж точно не станет перекраивать себя ради новой роли, съемки и мужчины.«Меня не волнует шум в прессе, как когда-то не волновали насмешки одноклассников. На мою жизнь они никак не влияют, я счастлива», - говорит гениальная Тильда, и с ней сложно поспорить.
    Темнокожая Габури – девушка внушительных параметров, выходящих за рамки определения «пухленькая».
    Тем не менее, ни полнота, ни цвет кожи, ни насмешки и неверие окружающих не помешали ей номинироваться на «Оскар», «Золотой глобус» и Bafta. В позапрошлом году на экраны вышел новый сезон популярного сериала «Империя», где Сидибе сыграла в эротической сцене.
    После премьеры на актрису посыпались упреки от недоброжелателей, на что она ответила весьма достойно: «Я, темнокожая женщина с пышными формами, сыграла в постельной сцене, которую показали в прайм-тайм. Да, я нервничала, но была уверена в том, что хорошо делаю свою работу. Вы не поверите, но я чувствовала себя красивой и сексуальной, как и многие обычные девушки».
    Такая позиция, как нам кажется, достойна по крайней мере уважения.
    «Мама монстров», как ласково именует себя ГаГа, личность с большой буквы. Мало того, что у нее потрясающей красоты голос и нешуточный актерский талант, она еще и всячески помогает тем, кому в этой жизни повезло меньше – в том числе, и подросткам, которые пережили сексуальное насилие. При этом, сама звезда не понаслышке знает, что такое травля со стороны сверстников, насилие и комплексы по поводу собственной внешности.
    У нее обычная, слегка склонная к полноте фигура, фактурный итальянский профиль, заметный целлюлит и небольшой рост, при этом, она носит белье, как вечерний наряд, не стесняется обнажаться на камеру и вообще, чувствует себя весьма уютно.
    В 2016-м году она номинировалась на «Оскар» и «Золотой глобус», выпустила потрясающий альбом с легендой американской музыки, Тони Беннетом… И это только начало! Напоследок самая сильная, на наш взгляд, цитата ГаГи: «Разумеется, людям не нравится, когда ты не такой, как они. Они будут долго тебя высмеивать, осуждать, унижать, но это все происходит от зависти. Они не могут так, как ты, у них духу не хватает. Проще назвать кого-то психом, чем признать, что тебе страшно отличиться от толпы».
    Не такие, как все: голливудские звезды, которые пошли против стандартов красоты

    Джерело: Cosmopolitan

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