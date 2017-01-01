Недетская болезнь: Борьба с полиомиелитом в серии фотографий Эхтирама Джаби

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Когда Эхтираму Джаби было всего два года, его сразил вирус полиомиелита, навсегда изменив его жизнь. Пока сверстники наслаждались детством, Эхтирам терпел болезненные процедуры в грязных больничных палатах. Свою боль и бесконечное отчаяние он передал через фотографии.

По словам фотографа, детские годы — самый важный и решающий период для каждого человека.

Любой инцидент, произошедший в это время, может полностью изменить будущее человека и, возможно, даже преследовать его до смерти. История, которую он рассказывает, случилась со ним в раннем детстве и оставила большой след в его жизни. «Беспощадная болезнь — полиомиелит — застала меня, когда мне было всего два года, и с того момента все пошло по-другом»,- рассказал фотограф.

«Несмотря на то, что физическая боль, которую я перенес, постепенно исчезла из моего сознания, трудности, лишения и несчастные воспоминания, вызванные болезнью, по-прежнему остаются и преследуют меня. Эти фотографии — зеркала, отражающие мою душу», - заявил Эхтираму Джаби. Как выглядят воспоминания о тяжелой болезни, смотрите прямо сейчас. 1 з 23 на весь екран згорнути

Джерело: Bird In Flight