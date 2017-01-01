«Нельзя быть красивой такой»: фото девушек, которых макияж превратил в настоящих красавиц

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Самые чудесные преображения от визажиста Гоар Аветисян

Визажисту и парикмахеру Гоар Аветисян всего 23 года, у нее более двух миллионов подписчиков в Instagram, масса последователей и собственная школа макияжа. Она из тех самых визажистов, которые способны изменить лицо до неузнаваемости. Хочешь спрятать акне? Для Гоар нет ничего проще! Или сделать губы пухлыми и чувственными, как у Анджелины Джоли? Нет проблем! А может, изменить форму глаз? И это Гоар тоже под силу!

В своем блоге визажист и парикмахер Гоар регулярно выкладывает фотоколлажи «до и после», глядя на которые, начинаешь невольно сомневаться в том, что на снимках один и тот же человек. Мы выбрали одни из самых ярких работ Гоар Аветисян.

Джерело: Cosmopolitan