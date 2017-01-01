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    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды

    • Сьогодні, 14:41
    • Розсилка

    Многие ведущие европейские стилисты и дизайнеры достаточно смело используют черно-белые сочетания в свадебных платьях и в прическах

    Одна из самых неординарных, интересных и спорных тенденций в свадебной моде Европы – это черно-белые сочетания в наряде невесты.

    Эти сочетания пока непривычны на первый взгляд, особенно если имеется в виду традиционный свадебный наряд невесты, где уже кроме белого стали привычными розовые, красные и бежевые цвета, но уж никак не черный.

    Однако многие ведущие европейские стилисты и дизайнеры достаточно смело используют эту гамму цветов уже на протяжении последних четырех лет и в свадебных платьях и в прическах.

    Экстравагантно и стильно: необычные свадебные наряды в фотогалерее:

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    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
    Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды

    Джерело: telegraf.com.ua

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