Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды
- Сьогодні, 14:41
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Многие ведущие европейские стилисты и дизайнеры достаточно смело используют черно-белые сочетания в свадебных платьях и в прическах
Одна из самых неординарных, интересных и спорных тенденций в свадебной моде Европы – это черно-белые сочетания в наряде невесты.
Эти сочетания пока непривычны на первый взгляд, особенно если имеется в виду традиционный свадебный наряд невесты, где уже кроме белого стали привычными розовые, красные и бежевые цвета, но уж никак не черный.
Однако многие ведущие европейские стилисты и дизайнеры достаточно смело используют эту гамму цветов уже на протяжении последних четырех лет и в свадебных платьях и в прическах.
Экстравагантно и стильно: необычные свадебные наряды в фотогалерее:
Джерело: telegraf.com.ua