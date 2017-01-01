Необычные экстравагантные и стильные черно-белые свадебные наряды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие ведущие европейские стилисты и дизайнеры достаточно смело используют черно-белые сочетания в свадебных платьях и в прическах

Одна из самых неординарных, интересных и спорных тенденций в свадебной моде Европы – это черно-белые сочетания в наряде невесты.

Эти сочетания пока непривычны на первый взгляд, особенно если имеется в виду традиционный свадебный наряд невесты, где уже кроме белого стали привычными розовые, красные и бежевые цвета, но уж никак не черный.

Однако многие ведущие европейские стилисты и дизайнеры достаточно смело используют эту гамму цветов уже на протяжении последних четырех лет и в свадебных платьях и в прическах.

Экстравагантно и стильно: необычные свадебные наряды в фотогалерее:

Джерело: telegraf.com.ua