Необычный домашний питомец: как выглядит жизнь с ручной белкой

Домашние питомцы появляются в нашей жизни по-разному: кто-то покупает животное, кому-то его дарят, кто-то подбирает на улице. А девушке, которая опубликовала недавно свою историю в соцсети, питомец буквально свалился с небес на голову.

Когда девушка нашла бельчонка, ему едва было четыре недели от роду. Он упал с дерева, ушибся, и явно боялся всего вокруг. Сначала девушка надеялась, что мама-белка вернется за своим детенышем и заберет его, но мама все не приходила.

Когда девушка нашла бельчонка, ему едва было четыре недели от роду. Он упал с дерева, ушибся, и явно боялся всего вокруг. Сначала девушка надеялась, что мама-белка вернется за своим детенышем и заберет его, но мама все не приходила.

Ветеринар обследовал малыша и выяснил, что бедняжка сильно ушиб лапку - в этом месте образовался большой синяк. Врач рассказал, как следует заботиться об этом необычном питомце: как кормить, как ухаживать, как содержать.

В течение следующих пары дней гематома разрослась, и пришлось снова наведаться к ветеринару, который выписал бельчонку антибиотики и болеутоляющее. Бельчонку полагалось много спать, отдыхать и хорошо питаться. Попутно Джоуи - а именно такое имя дала белке хозяйка - пробовал на вкус все, что находилось в пределах его досягаемости. И чем крепче становилось здоровье Джоуи, тем больше вкусного он находил дома у девушки. Карандаши, нитки на свитере, косметика, ковры, даже волосы самой девушки - всё надо было опробовать на зуб.

Безусловно, содержать белку дома довольно хлопотно. Это очень энергичное животное, нередко их даже не получается приручить вовсе. Однако Джоуи нравится общение с людьми, он с удовольствием позволяет себя гладить, проводит много времени с хозяйкой и, в общей сложности, проявляет себя как любопытное жизнерадостное животное. Однако девушка признается, что планирует выпустить Джоуи жить на воле, потому что там ему будет гораздо комфортнее, чем в клетке у нее дома. Постепенно она приучает его к природе за пределами жилища человека и надеется, что в итоге Джоуи удастся адаптироваться к самостоятельной жизни.