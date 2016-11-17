Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»

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Фотограф решил создать серию снимков, снятых из-под кошек

Вы, как правило, видите живот кошки, только когда балуетесь и провоцируете её применить против вас свои когтистые лапы. Но Андрюс Бурба, фотограф из Вильнюса, решил создать серию снимков, снятых из-под кошек.

Одного за другим представителей кошачьих помещали на стеклянный стол, так чтобы мы смогли посмотреть кошка это или кот, увидеть их в новом ракурсе.

«Я был очарован их милыми маленькими лапами, не мог отвести от них глаз» — говорит автор работы.

Ниже можно посмотреть видео с бэкстейджа данной акции.