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    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»

    • Сьогодні, 17:49
    • Розсилка

    Фотограф решил создать серию снимков, снятых из-под кошек

    Вы, как правило, видите живот кошки, только когда балуетесь и провоцируете её применить против вас свои когтистые лапы. Но Андрюс Бурба, фотограф из Вильнюса, решил создать серию снимков, снятых из-под кошек.

    Одного за другим представителей кошачьих помещали на стеклянный стол, так чтобы мы смогли посмотреть кошка это или кот, увидеть их в новом ракурсе.

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    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»
    Необычный ракурс: Андрюс Бурба и его «Кошки. Вид снизу»

    «Я был очарован их милыми маленькими лапами, не мог отвести от них глаз» — говорит автор работы.

    Ниже можно посмотреть видео с бэкстейджа данной акции.

     

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    фотограф
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