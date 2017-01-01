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    Неоновые губы взорвали сеть

    • Сьогодні, 10:40
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    Неоновые губы стали новым трендом в макияже

    Не так давно бьютиголики восхищались неоновых макияжем глаз, в котором классический черный лайнер визажисты заменили яркими кислотными оттенками. Он вдохновил бьютиголиков и специалистов в beauty-индустрии на создание не менее эффектного макияжа губ, в котором использован тот же неоновый wow-эффект.

    Автором неонового макияжа губ стала знаменитая визажистка Женевьева Жаке, которая представила в сети свои потрясающие beauty-работы. Ее макияж губ с неоновым эффектом вдохновил и других профессиональных визажистов, а также любителей, экспериментирующих с разными техниками макияжа, на создание своих версий неоновых губ.

    Предлагаем вместе с нами взглянуть на потрясающий неоновый мейк губ, который способен покорить своей красотой с первого взгляда.

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    на весь екран згорнути
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть
    Неоновые губы взорвали сеть

    Джерело: beauty.ua

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