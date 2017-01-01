Неоновые губы взорвали сеть

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Неоновые губы стали новым трендом в макияже

Не так давно бьютиголики восхищались неоновых макияжем глаз, в котором классический черный лайнер визажисты заменили яркими кислотными оттенками. Он вдохновил бьютиголиков и специалистов в beauty-индустрии на создание не менее эффектного макияжа губ, в котором использован тот же неоновый wow-эффект.

Автором неонового макияжа губ стала знаменитая визажистка Женевьева Жаке, которая представила в сети свои потрясающие beauty-работы. Ее макияж губ с неоновым эффектом вдохновил и других профессиональных визажистов, а также любителей, экспериментирующих с разными техниками макияжа, на создание своих версий неоновых губ.

Предлагаем вместе с нами взглянуть на потрясающий неоновый мейк губ, который способен покорить своей красотой с первого взгляда.

Джерело: beauty.ua