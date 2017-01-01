Неоновые волосы: 5 знаменитостей, которые перекрасились в яркий цвет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На прошлой неделе мы видели настоящую радугу!

Хотите выделятся из толпы и быть в тренде? Тогда смело берите краску для волос.

«Неоновое окрашивание, безусловно, новый тренд, способный подчеркнуть индивидуальность. Кроме того, это идеальный способ выделиться в соцсетях! — уверяют стилисты. Но готовы ли вы на такие же дерзкие эксперименты, как звезды Голливуда?

Трудно себе представить реакцию директора компании, если он увидит тебя не только с новой стрижкой, но и в новом неоновом цвете. В лучшем случае, покрутит пальцем у виска. Ну если ты не звезда Голливуда. Ведь звездам можно все.

Джерело: graziamagazine.ru