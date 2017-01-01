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    Неоновые волосы: 5 знаменитостей, которые перекрасились в яркий цвет

    • Сьогодні, 09:06
    • Розсилка

    На прошлой неделе мы видели настоящую радугу!

    Хотите выделятся из толпы  и быть в тренде? Тогда смело берите краску для волос.

    «Неоновое окрашивание, безусловно, новый тренд, способный подчеркнуть индивидуальность. Кроме того, это идеальный способ выделиться в соцсетях! — уверяют стилисты. Но готовы ли вы на такие же дерзкие эксперименты, как звезды Голливуда?

    Трудно себе представить реакцию директора компании, если он увидит тебя не только с новой стрижкой, но и в новом неоновом цвете. В лучшем случае, покрутит пальцем у виска. Ну если ты не звезда Голливуда. Ведь звездам можно все.

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    Сперва Кайли Дженнер опять взорвала соцсети, перекрасившись из ярко-желтого в насыщенно-фиолетовый. Надо ли напоминать, что до этого она успела побыть и вызывающего зеленого цвета?
    Модель Джоан Смоллс на фестивале Coachella похвасталась малиновыми прядями, а певица Кейлани — волосами оттенка морской волны.
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    Неоновые волосы: 5 знаменитостей, которые перекрасились в яркий цвет

    Джерело: graziamagazine.ru

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