Нескучный черный: как носить базовый цвет летом?

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Как правильно использовать черный цвет в летнем гардеробе

Черный – это ваш любимый цвет в гардеробе? Даже летом вас трудно убедить одеть яркие оттенки? И это понятно, ведь черный цвет всегда выглядит элегантно. Но вы считаете, что это не цвет на лето? Тогда мы расскажем, почему надо выбирать именно черный total look на лето.

Главное для темной одежде летом фасон и ткань. В черном на солнце быстрее спаришься, чем в ярких цветах, поэтому делайте ставку на надлежащий покрой. Откажитесь от сильно обтягивающей одежды. Выбирайте тонкие бретели, открытые плечи или спину – все, что добавит вам больше воздуха.

Хлопок, лен и кружево

Очень важным является выбор ткани. Она должна пропускать воздух – быть тонкой и приятной. Лучший выбор - это хлопок, лен, или легкий шелк и кружево.

Вы считаете черный цвет слишком мрачным для лета? Вы можете дополнять свои образы яркими цветными аксессуарами. Очень стильно в черном вечернем образе смотрятся туфли и сумка цвета nude. В течение дня вы можете надеть цветные босоножки или эспадрильи. Ваш наряд, безусловно, разнообразят разноцветные нашивки. Если полная чернота вас слишком отталкивает, вы можете разнообразить свой гардероб лишь какими-то элементами в этом цвете – например, в моде сейчас клетка виши.

С чем носить?

Монохромные черные образы - это классика сама по себе. Модницы с удовольствием подбирают наряды из различных тканей. Например, шорты, джинсы с шелковой рубашкой или льняную юбку с кружевной блузкой.

Идеальное черное платье на лето? Простой крой до колен, слегка oversize на тонких бретелях. Супер легкое и дышащее. В течение дня носите такое платье с кроссовками, а вечером с каблуками. Вариантов много. Экспериментируйте!

Источник: tematmoda.pl

Перевела: Зоряна Вареня