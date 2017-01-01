Несостоявшиеся принцессы: 7 бывших пассий принца Уильяма до женитьбы

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От Джессики Крейг до Кейт Миддлтон: все девушки, с которыми принц Уильям встречался до того, как женился.

Каждая девушка мечтает выйти замуж за принца. Но принцев в нашем современном мире не так уж и много.

Одним из самых завидных женихов был принц Уильям. До встречи с Кейт Миддлтон и даже после встречи с ней принц Уильям пользовался большой популярностью у девушек, более того — с удовольствием отвечал им взаимностью, правда, женился он все-таки на Кэтрин. Мы решили вспомнить всех возлюбленных принца Уильяма.

Кто же эти несостоявшиеся принцессы?

Джерело: BigPicture