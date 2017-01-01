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    Несостоявшиеся принцессы: 7 бывших пассий принца Уильяма до женитьбы

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    От Джессики Крейг до Кейт Миддлтон: все девушки, с которыми принц Уильям встречался до того, как женился.

    Каждая девушка мечтает выйти замуж за принца. Но принцев в нашем современном мире не так уж и много.

    Одним из самых завидных женихов был принц Уильям. До встречи с Кейт Миддлтон и даже после встречи с ней принц Уильям пользовался большой популярностью у девушек, более того — с удовольствием отвечал им взаимностью, правда, женился он все-таки на Кэтрин. Мы решили вспомнить всех возлюбленных принца Уильяма.

    Кто же эти несостоявшиеся принцессы?

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    Давина Дакворт-Чад — представительница, конечно, очень обеспеченной и благородной семьи — была предназначена Уильяму вовсе не судьбой, а родственниками. Еще когда Давина и Уилл были детьми, родители мечтали о будущей свадьбе. Но даже несмотря на то, что Давина в общем-то соответствовала вкусовым предпочтениям будущего монарха — а как показывает опыт, Уильям всегда заглядывался на блондинок — ничего не вышло. Судя по всему, молодых людей связывали исключительно платонические отношения. Они даже отправились в круиз на яхте в 1999 году, провели много времени наедине, но, увы, чуда так и не случилось — оба остались хладнокровны, и родительские мечты разбились вдребезги. Давина раньше Уильяма вышла замуж и даже пригласила несбывшегося возлюбленного на свадьбу. Сейчас девушка счастлива замужем и воспитывает двух дочерей.
    Впервые Уильям увидел Роуз Фарквар на традиционном аристократическом мероприятии — охоте на лисиц. Ежегодно увеселительную прогулку для королевской семьи устраивал отец Фарквар. Принято считать, что Роузи была первым сильным и отнюдь не платоническим увлечением принца. Правда, серьезных чувств сама девушка к наследнику Британского престола не испытывала, даже невзирая на заманчивые перспективы. Роуз, с детства занимавшаяся пением, мечтала о карьере певицы и в королевское семейство вовсе не стремилась. При наличии кукольной внешности Роуз оказалась весьма неглупа и быстро смекнула — либо дворец, либо пение, и выбрала второе (современная девушка, что уж…). Роман принца и будущей звезды продлился всего одно лето, в 2000 году — Уильям тогда только закончил школу и, как нетрудно догадаться, жаждал разного рода приключений. В сентябре Роуз, потерпев сокрушительную неудачу в Англии, уехала делать карьеру в Америку, оставив наследника престола страдать в одиночестве.
    Следом была Арабелла Масгрейв, глава PR-отдела модного дома Gucci. С ней принц познакомился на матче поло в 2001 году. В первую очередь Уильяма поразила необыкновенная эрудиция Арабеллы, молодые люди подружились, и только потом наследник престола обнаружил, что Арабелла еще и невероятно хороша собой. Вместе влюбленные пробыли недолго — Уильям поступил в университет в другом городе, где ему предстояло познакомиться с будущей женой, а Арабелла осталась в Лондоне. Кстати, потом девушка была приглашена на королевскую свадьбу. Да что там, практически все бывшие пассии получили уникальную возможность лично поздравить Кэтрин.
    С обычной провинциалкой Карли Масси-Бирч принц закрутил роман, только прибыв в университет. Поскольку следом сразу последовала Оливия Хант, эта история прошла для прессы практически незамеченной — еще бы, простушка никому не была интересна. А между тем как раз эта история могла бы обернуться настоящей сказкой про Золушку! Но, к сожалению, параллельно Уильям писал страстные письма своей экс-подруге Арабелле и даже успел съездить к ней несколько раз в столицу. Карли была хоть и проста, но отнюдь не глупа и быстро свела все отношения на нет. Как известно, репутация важнее перспективы связать свою жизнь с принцем.
    В сентябре 2001 года 19-летний принц Уильям прибыл в Сент-Сальвадор — студенческий городок шотландского университета Сент-Эндрюс. Нового студента встретили с помпой — еще бы, не каждый день приезжает учиться внук и прямой наследник королевы, к тому же холостой и довольно симпатичный. Вокруг принца тут же образовалась толпа поклонниц, среди которых Уильям выделил одну-единственную девушку — Оливию Хант, дочь известного лондонского врача. Кстати, именно Оливия представила Уильяма его будущему лучшему другу Уильяму ван Катсему, а потом закрутила с ним роман. Отношения принца и Оливии развивались стремительно — ради возлюбленной принц даже пропустил университетский конкурс красоты, где дефилировала Кейт Миддлтон, так что судьбоносная встреча могла бы и не состояться. Упущенное Уилл наверстал через несколько месяцев на благотворительном показе мод — том самом, где Кейт блистала в черном прозрачном платье. Уильям был так поражен увиденным, что даже перестал обращать внимание на Оливию, неотступно следовавшую за бойфрендом. Собственно, после этого неловкого момента пара и распалась, а Уильям переключился на Кейт.
    Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп незримо присутствовала в жизни принца довольно продолжительное время, оставляя несчастную Кейт Миддлтон в аутсайдерах. Кэтрин даже расставалась с Уильямом из-за постоянной конкуренции, где она очевидным образом проигрывала — если будущая герцогиня была всего лишь миловидной, то Изабелла с труднопроизносимой фамилией являлась счастливой обладательницей модельной внешности, да к тому же была блондинкой. Короче говоря, личная жизнь у принца была насыщенная — он метался от Изабеллы к Кейт, чем был, кстати, очень доволен, до тех пор, пока Миддлтон не поставила возлюбленному ультиматум: либо я, либо Изабелла. Нетрудно догадаться, кого бы выбрал принц, но… блондинка Изабелла сама отказала Уильяму, предпочтя сына мультимиллионера, и Уильяму снова пришлось вернуться к Миддлтон.
    А вот с этой девушкой все обстояло совершенно иначе — у нее-то как раз были все шансы занять нынешнее место Кэтрин. Кстати, в сердце принца Уильяма Джессика Крейг была дольше всех прочих девушек, ее даже называют первой любовью принца, если, конечно, так можно называть недолгое увлечение на отдыхе 16-летнего мальчика. Но вот роман он крутил с ней примерно в то же время, что и с Кейт и с Изабеллой — не мог определиться. Джекка (как называет ее английская пресса) была принцу гораздо ближе всех прочих претенденток. Молодые люди были знакомы с 16 лет, впервые они увиделись в Кении, куда Уильям отправился со своим отцом. Отец Джессики — владелец огромного заповедника в Африке и по совместительству — друг принца Чарльза. Ходят слухи, что Уилл и Джекка даже в шутку «обручились» во время первой встречи. Но Уильям благополучно забыл об этом, с головой уйдя в многочисленные романы, едва повзрослев. Недолгое время Джессика училась в том же университете, где и Уильям со всем его женским фан-клубом: тогда-то он и вспомнил о ней, и девушка стремительно заполучила себе принца, оставив очередной раз Кейт страдать в одиночестве. Но и этот роман, несмотря на всю серьезность намерений принца, закончился расставанием. Оказалось, что Джекка предпочитает жить в Африке, вдали от цивилизации, а существование во дворце под постоянным прицелом фотокамер — вовсе не для нее. Роман имел вторую часть, но с тем же концом. В 2008 году Уильям и Джессика окончательно решили быть просто друзьями. По словам принца, он наконец-то понял, что они с Джеккой слишком разные, чтобы быть вместе. Принц Уильям снова вернулся к Кейт. Впрочем, есть и те, кто считает, что Уильям и Джекка возобновили отношения после женитьбы принца, и на фоне этих слухов подозрительнее всего то, что в 2015 году у Джекки Крейг родился ребенок, которого она от всех скрывает. Разумеется, тут же появилась версия, что его отцом может быть принц.
    Про счастливую победительницу в борьбе за сердце будущего короля мы знаем, кажется, всё. Если ориентироваться на опыт Кейт Миддлтон, то для того, чтобы завоевать принца, необходимо терпение. Очень много терпения. Журналисты даже дали Кейт обидное прозвище — Waity Katie, Ждущая Кейти. Сначала Кэтрин терпела Изабеллу, затем Джессику, затем просто терпела, потому что Уильям заявил о своем нежелании жениться до 29 лет. Короче говоря, верная подруга просто так от намеченной цели отказываться не собиралась, согласившись даже на положение вечной невесты. Говорят, однако, что конец мучениям Кейт положила сама Елизавета II, призвав внука определиться уже с выбором жены и подумать о наследниках. Уже тогда ни для кого не было секретом, что Уильям станет следующим монархом, и Елизавете было важно лично поучаствовать в выборе его супруги. Любопытно, что фактически Миддлтон стала первой простолюдинкой, которую одобрил Королевский совет в качестве жены для наследника престола. Пусть девушка и была богатой наследницей своих родителей, но ее незнатное происхождение могло бы еще недавно поставить крест на мечтах стать женой принца. По всей видимости, Елизавета II вынесла уроки из горького опыта своих родных и близких родственников: иногда мезальянс все же лучше, чем разбитые судьбы, даже ради Короны. На свадьбу были приглашены почти все бывшие девушки принца. С некоторыми из них Кэтрин даже смогла завести приятельские отношения: возможно, потому, что «врага лучше держать в поле зрения», как ядовито шутят некоторые журналисты. Правда, самая главная соперница, Джекка Крейг, в этот список не входит. С нею Кэтрин нарочито предпочитает не пересекаться. Впрочем, Кейт в принципе не жалует друзей своего мужа.
    Несостоявшиеся принцессы: 7 бывших пассий принца Уильяма до женитьбы

    Джерело: BigPicture

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