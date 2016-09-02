Нестареющая красота: британская топ-модель впечатляет своей юной фигурой
- Сьогодні, 14:33
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50-летняя британская топ-модель Эль Макферсон покорила своей юной фигурой в купальнике
Известная британская модель Эль Макферсон показала, как должна выглядеть идеальная женская фигура в 50 лет. На своей странице в соцсети красавица запостила фото, на котором позирует в бикини, демонстрируя потрясающе стройные формы, которым можно только позавидовать.
В сеть также попали и другие фото, сделанные папарацци на острове Сардиния, где Эль отдыхает вместе с супругом, бизнесменом Джеффри Соффером.
По словам самой Эль Макферсон, секретом ее идеальной фигуры является специальная био-добавка The Super Elixir, выпущенная ею под собственным брендом. Это уникальный коктейль из натуральных соков, способствующий расщеплению жировых отложений в проблемных зонах.