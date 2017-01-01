Несуразные фото рок-групп. Когда хотели эффектно, а получилось забавно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рок-звёзды должны быть харизматичными.

На концерте они должны излучать уверенность и исполнять перед зрителями музыкальные композиции, вызывающие бурю эмоций.

Ещё они должны выглядеть стильно, чтобы поклонники хотели им подражать и, конечно же, они должны быть сексуальными. Требований так много, что некоторым группам нелегко им соответствовать. Сегодня наше внимание привлекли фотографии, на которых метал-группы выглядят не так харизматично, как им бы хотелось.

Джерело: cameralabs.org