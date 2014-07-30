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    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов

    • Сьогодні, 07:03
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    Каждый год в марте в Лондоне расцветают нарциссы.

    Однако, эта весна стала особенной, ведь помимо живых нарциссов в городе появилась целая лужайка искусственных.

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    Интерактивная арт-инсталляция Garden of Light («Сад света») была создана совместными усилиями британского благотворительного учреждения Marie Curie, занимающегося помощью неизлечимо больным людям, и коллектива художников Greyworld.

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    Инсталляция Garden of Light, разместившаяся на площади Патерностер в Лондоне, представляет собой лужайку из 2100 светящихся нарциссов, которые были сделаны вручную.
    Каждый из нарциссов инсталляции Garden of Light символизирует медсестёр благотворительного учреждения Marie Curie, которые несут людям свет в тёмные для них времена.
    Посетители, прогуливающиеся по извилистым тропинкам среди нарциссов, могут прослушать аудиозаписи медсестёр, зачитывающих письма от родственников своих пациентов.
    Также посетители могут оставить тёплые слова в память о своих умерших близких на мемориальной стене инсталляции Garden of Light.
    Инсталляция Garden of Light размещена в рамках ежегодной кампании по сбору средств для благотворительной организации Marie Curie, занимающейся помощью неизлечимо больным людям.
    При помощи инсталляции благотворительная организация Marie Curie надеется привлечь внимание к заслуживающей уважения самоотверженности медсестёр, которые ухаживают за неизлечимо больными людьми.
    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов
    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов
    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов
    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов
    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов
    Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов

    Джерело: ФотоТелеграф

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