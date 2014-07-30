Невероятная инсталляция из нарциссов, посвящённая работницам хосписов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждый год в марте в Лондоне расцветают нарциссы.

Однако, эта весна стала особенной, ведь помимо живых нарциссов в городе появилась целая лужайка искусственных.

Интерактивная арт-инсталляция Garden of Light («Сад света») была создана совместными усилиями британского благотворительного учреждения Marie Curie, занимающегося помощью неизлечимо больным людям, и коллектива художников Greyworld.

Джерело: ФотоТелеграф