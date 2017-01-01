Невероятная природа Африки в объективе немецкого фотографа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Немецкий фотограф Klaus Tiedge более 20 лет является выдающимся специалистом в области коммерческой фотографии.

Он работал во многих странах, включая Индию, Японию, Бразилию и США.

В 2001 году Tiedge переехал в Южную Африку и поселился в Кейптауне, чтобы воспользоваться преимуществами бурного развития индустрии моды и насладиться оптимальными погодными условиями, которыми славится этот регион.

В 2008 году Klaus Tiedge решил отложить коммерческие проекты и реализовать свою страсть к художественной фотографии. Его внимание привлекли красота и разнообразие природы африканского континента. Клаус успешно размыл границы между живописью и фотографией, наделив свои работы уникальными чертами.

Джерело: ФотоТелеграф