Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
- Сьогодні, 18:22
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Розсилка
В проекте Flex Brooklyn запечатлены преимущественно чернокожие танцоры одного из самых насыщенных в плане субкультурной жизни районов Нью-Йорка
«Люди танцуют, потому что танец может все изменить», — говорил герой одного из голливудских фильмов, посвященных этому искусству.
Что именно меняют танцевальные движения в жизни человека, он не уточнил, но многие находят в этом занятии свою отдушину и даже стиль жизни.
Дейдре Шу занимается фотографией и снимает видео.
Его основные интересы уличная жизнь и вечеринки.
В проекте Flex Brooklyn запечатлены преимущественно чернокожие танцоры одного из самых насыщенных в плане субкультурной жизни районов Нью-Йорка.
Танец это не просто увлечение ребят или их способ самовыражения, это их жизнь, и они полностью ей отдаются.
Джерело: telegraf.com.ua