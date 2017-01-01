Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В проекте Flex Brooklyn запечатлены преимущественно чернокожие танцоры одного из самых насыщенных в плане субкультурной жизни районов Нью-Йорка

«Люди танцуют, потому что танец может все изменить», — говорил герой одного из голливудских фильмов, посвященных этому искусству.

Что именно меняют танцевальные движения в жизни человека, он не уточнил, но многие находят в этом занятии свою отдушину и даже стиль жизни.

Дейдре Шу занимается фотографией и снимает видео.

Его основные интересы уличная жизнь и вечеринки.

В проекте Flex Brooklyn запечатлены преимущественно чернокожие танцоры одного из самых насыщенных в плане субкультурной жизни районов Нью-Йорка.

Танец это не просто увлечение ребят или их способ самовыражения, это их жизнь, и они полностью ей отдаются.

Джерело: telegraf.com.ua