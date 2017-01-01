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    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина

    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка

    В проекте Flex Brooklyn запечатлены преимущественно чернокожие танцоры одного из самых насыщенных в плане субкультурной жизни районов Нью-Йорка

    «Люди танцуют, потому что танец может все изменить», — говорил герой одного из голливудских фильмов, посвященных этому искусству.

    Что именно меняют танцевальные движения в жизни человека, он не уточнил, но многие находят в этом занятии свою отдушину и даже стиль жизни. 

    Дейдре Шу занимается фотографией и снимает видео.

    Его основные интересы уличная жизнь и вечеринки.

    В проекте Flex Brooklyn запечатлены преимущественно чернокожие танцоры одного из самых насыщенных в плане субкультурной жизни районов Нью-Йорка.

    Танец это не просто увлечение ребят или их способ самовыражения, это их жизнь, и они полностью ей отдаются.

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    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина
    Невероятно эмоциональные снимки уличных танцоров Бруклина

    Джерело: telegraf.com.ua

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