Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети

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Встречайте Хану, японскую кошечку с большими глазами

Познакомьтесь с Ханой – котенком шотландского скотиш-фолда из Японии, который стал очень популярным на Instagram.

Трехлетняя кошечка очаровала более 250 тысяч сердец подписчиков своим восхитительно пушистым мехом и большими глазами.

Жизнь кошки полна приятных моментов, ведь хозяева так любят пушистого питомца. Кстати, Хана прекрасно уживается с птицей по имени Сай. В отличие от других кошек, Хана не только позволяет маленькой птичке жить в мире, но она и играет с ней. Какие очаровательные и неожиданные отношения, да? Вы можете посмотреть на повседневную жизнь Ханы и не забывать голосовать за свои любимые фото!

Джерело: boredpanda.com