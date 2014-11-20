  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети

    • Сьогодні, 17:35
    • Розсилка

    Встречайте Хану, японскую кошечку с большими глазами

    Познакомьтесь с Ханой – котенком шотландского скотиш-фолда из Японии, который стал очень популярным на Instagram.

    Трехлетняя  кошечка очаровала более 250 тысяч сердец подписчиков своим восхитительно пушистым мехом и большими глазами.

    Жизнь кошки полна приятных моментов, ведь хозяева так любят пушистого питомца. Кстати, Хана прекрасно уживается с птицей по имени Сай. В отличие от других кошек, Хана не только позволяет маленькой птичке жить в мире, но она и играет с ней. Какие очаровательные и неожиданные отношения, да? Вы можете посмотреть на повседневную жизнь Ханы и не забывать голосовать за свои любимые фото!

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети
    Невероятно милая японская кошка с огромными глазами взорвала соцсети

     

     

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ