Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Лондон Миллер — портретный фотограф, преподаватель искусства фотографии и немного волшебница

Она видит в обычных женщинах ту изюминку, которая скрывается под не всегда идеальной внешностью, и раскрывает ее с помощью своей работы.

Конечно, добрая половина успеха — это работа стилистов ее студии.

«Я знаю, как выглядит красота. Я могу увидеть ее в вас. Я знаю, как ее раскрыть и как запечатлеть на камеру. Я также знаю, каково это — быть женщиной, которой сложно увидеть в себе красоту. Именно поэтому моя миссия — создавать самые красивые в вашей жизни портреты. Я хочу показать вам, как вы красивы, помочь наладить контакт с женщиной, которую вы увидите на своих портретах, и снова начать ей восхищаться», — пишет Эмили на своем сайте.

Посмотрите на эти фотографии женщин до и после и убедитесь сами: где-то у Эмили спрятана волшебная палочка.





Джерело: telegraf.com.ua