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    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями

    • Сьогодні, 11:34
    • Розсилка

    Эмили Лондон Миллер — портретный фотограф, преподаватель искусства фотографии и немного волшебница

    Она видит в обычных женщинах ту изюминку, которая скрывается под не всегда идеальной внешностью, и раскрывает ее с помощью своей работы.

    Конечно, добрая половина успеха — это работа стилистов ее студии.

    «Я знаю, как выглядит красота. Я могу увидеть ее в вас. Я знаю, как ее раскрыть и как запечатлеть на камеру. Я также знаю, каково это — быть женщиной, которой сложно увидеть в себе красоту. Именно поэтому моя миссия — создавать самые красивые в вашей жизни портреты. Я хочу показать вам, как вы красивы, помочь наладить контакт с женщиной, которую вы увидите на своих портретах, и снова начать ей восхищаться», — пишет Эмили на своем сайте.

    Посмотрите на эти фотографии женщин до и после и убедитесь сами: где-то у Эмили спрятана волшебная палочка.

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    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
    Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями


    Джерело: telegraf.com.ua

    фотограф
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