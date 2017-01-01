Невероятное перевоплощение. Как домохозяйки становятся прекрасными богинями
- Сьогодні, 11:34
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Розсилка
Эмили Лондон Миллер — портретный фотограф, преподаватель искусства фотографии и немного волшебница
Она видит в обычных женщинах ту изюминку, которая скрывается под не всегда идеальной внешностью, и раскрывает ее с помощью своей работы.
Конечно, добрая половина успеха — это работа стилистов ее студии.
«Я знаю, как выглядит красота. Я могу увидеть ее в вас. Я знаю, как ее раскрыть и как запечатлеть на камеру. Я также знаю, каково это — быть женщиной, которой сложно увидеть в себе красоту. Именно поэтому моя миссия — создавать самые красивые в вашей жизни портреты. Я хочу показать вам, как вы красивы, помочь наладить контакт с женщиной, которую вы увидите на своих портретах, и снова начать ей восхищаться», — пишет Эмили на своем сайте.
Посмотрите на эти фотографии женщин до и после и убедитесь сами: где-то у Эмили спрятана волшебная палочка.
Джерело: telegraf.com.ua