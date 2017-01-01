Невероятное превращение. Бездомный стал стильным хипстером

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55-летний испанский бездомный Хосе Антонио расчувствовался до слез после визита в парикмахерскую

Хосе живет в испанской Пальма-де-Мальорке. Уже 25 лет не имеет крыши над головой. Раньше работал электриком. Теперь, чтобы заработать на жизнь, помогает парковать машины на стоянке. Бездомного знает весь район.

Владелец салона красоты, расположенного неподалеку, пригласил Хосе на бесплатный визит. Преображение сняли на видео. Бездомный был поражен своим новым имиджем.

«Этот случай изменил не только мою внешность. Изменилась вся моя жизнь. Сейчас хочу найти нормальную работу», - сказал Хосе.

Джерело: Gazeta.ua