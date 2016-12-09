Невероятное разнообразие: фотограф запечатлела тона кожи людей для своего проекта

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Проект фотографа призван доказать, что банальное разделение на «черных» и «белых» - всего лишь иллюзия

Раса, этническая принадлежность, и цвет кожи были для человечества определяющими факторами на протяжении веков, но бразильский фотограф Анжелика Дасс стремится сломать барьеры с помощью проекта Humanae . Ее миссия - запечатлеть примеры каждого цвета кожи в мире, чтобы доказать, что разнообразие выходит за рамки стандартных границ белый, черный, красный и желтый.

Проект Humanae быстро набрал обороты вскоре после его создания в начале 2016 года, а также благодаря обширной кампании социальных медиа, фотограф смогла запечатлеть более 200 портретов во время путешествия по 19 городам мира.

Анжелика Дасс сама выросла в семье смешанной расы в Рио-де-Жанейро, и столкнулась с дискриминацией на основе ее цвета кожи. «Каждый раз, когда я беру картину, я чувствую, что я сижу перед терапевтом», - сказала она в 2016 году . «Все разочарование, страх и одиночество, что я когда- то чувствовала... становится любовью».