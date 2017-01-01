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    Невероятные и эмоциональные работы победителей конкурса фотографов, снимающих роды

    • Сьогодні, 08:20
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    Есть мало на свете вещей, которые по эмоциональному эффекту способны сравниться с рождением ребенка.

    Эта подборка фотографий — тому яркое подтверждение. Эти снимки стали победителями ежегодного конкурса фотографии Международной ассоциации профессиональных родовых фотографов.

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    В нем приняли участие представители США, Канады и Мексики. Фотографии показывают чудо человеческого рождения в деталях: от родов в воде до родов в машине, от появления головки малыша до ребенка на руках матери. Конкурс проходит шестой год подряд. Награждение победителей состоялось в Остине, штат Техас.

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    Joyful Finale («Радостный финал»), Элиза Херст.
    Абсолютный победитель: Road to Deliverance («Путь к разрешению»), Джейден Фройнд.
    Победитель в категории «Роды»: With A Splash («Со всплеском»), Элизабет Фарнсуорт.
    Победитель в номинации «Роды в деталях»: Pieces Of Me («Фрагменты меня»), Кортни Шолц.
    Фотограф Сара Бокколуччи запечатлела момент, когда отец, которому недавно диагностировали рак мозга в терминальной стадии, впервые держит на руках своего сына и говорит с ним о будущем.
    Фотограф Олбани Джей Алварес поймала момент, где старшая сестра новорожденного в изумлении смотрит, как рождается маленькая Алондра.
    Honoring The Temple («Почитая храм»), Эллиана Гилберт.
    Фотограф Лейлани Роджерс сняла момент, где мать берет своего ребенка, родившегося у суррогатной матери, на руки.
    Победитель в номинации «После родов»: снимок Наташи Хэнс новорожденного, родившегося в воде.
    Кимберли И удостоилась специального приза за снимок новорожденного в плодном пузыре.
    Приз в категории «Процесс родов» получил снимок Determination («Решимость») фотографа Кэти Мэтис.
    Студия фотографии Birth In Focus, снимок Before The First Breath («До первого вздоха») — момент, когда ребенок поднимается на поверхность под водой и еще ни разу не вдыхал воздух через легкие.
    Кэт Фанкоте удалось заснять момент рождения ребенка, обвитого пуповиной.
    Бэлль Вердильоне сняла роды сразу после кесарева сечения.
    Фотограф Ханна Паламара запечатлела прекрасный момент появления ребенка через роды в воде.
    Ребекка Курси изобразила роды глазами старшего ребенка в семье.
    Также Ребекка Курси удостоилась специального приза за этот снимок.
    Меган Боуэн заслужила специальное упоминание за фотографию новорожденных близнецов.
    Full Circle («Полный круг»), Кристи Робин.
    Студия Ker-Fox Photography сняла роды у семейной пары, которая ждала этого момента 17 лет.
    Студия The He{ART} Of Motherhood запечатлела момент, когда мать впервые держит крохотную ручку новорожденного.
    Birth Of A Mother («Рождение матери»), Кэт Фанкоте.
    Droplets Of Mercy («Капельки милости»), Эллиана Гилберт.
    Rapture («Упоение»), Кэти Мэтис.
    Невероятные и эмоциональные работы победителей конкурса фотографов, снимающих роды

    Джерело: BigPicture

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