Невероятные и эмоциональные работы победителей конкурса фотографов, снимающих роды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Есть мало на свете вещей, которые по эмоциональному эффекту способны сравниться с рождением ребенка.

Эта подборка фотографий — тому яркое подтверждение. Эти снимки стали победителями ежегодного конкурса фотографии Международной ассоциации профессиональных родовых фотографов.

В нем приняли участие представители США, Канады и Мексики. Фотографии показывают чудо человеческого рождения в деталях: от родов в воде до родов в машине, от появления головки малыша до ребенка на руках матери. Конкурс проходит шестой год подряд. Награждение победителей состоялось в Остине, штат Техас.

Джерело: BigPicture