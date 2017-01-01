Невероятные и эмоциональные работы победителей конкурса фотографов, снимающих роды
- Сьогодні, 08:20
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Есть мало на свете вещей, которые по эмоциональному эффекту способны сравниться с рождением ребенка.
Эта подборка фотографий — тому яркое подтверждение. Эти снимки стали победителями ежегодного конкурса фотографии Международной ассоциации профессиональных родовых фотографов.
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В нем приняли участие представители США, Канады и Мексики. Фотографии показывают чудо человеческого рождения в деталях: от родов в воде до родов в машине, от появления головки малыша до ребенка на руках матери. Конкурс проходит шестой год подряд. Награждение победителей состоялось в Остине, штат Техас.
Джерело: BigPicture