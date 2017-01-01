Невеста миллиардера: самые горячие фото из Instagram Эмбер Хёрд

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Посмотри на нее внимательно. Наверняка именно она первой прокатится на Tesla 3!

На днях официально подтвердились слухи, что Илон Маск, «гений, миллиардер, плейбой, филантроп» и прототип Железного человека встречается с актрисой Эмбер Хёрд. Заявили Илон и Эмбер об этом, выложив идентичные снимки в Instagram.

Имя Илона Маска у всех на слуху: он производит ракеты, космические корабли и знаменитые электромобили Tesla, а также инициировал проект Hyperloop (гибридную транспортную систему из вакуумного поезда и состава на магнитной подушке — маглева). А еще участвовал в создании компаний PayPal и SolarCity, пишет журнал Maxim.

А вот Эмбер Хёрд известна широкому кругу в первую очередь своим кратковременным браком и шумным разводом с Джонни Деппом. Ее актерская карьера пока не насчитывает ни одной более-менее запоминающейся роли, хотя Эмбер снялась в таких фильмах, как «Ромовый дневник», «Никогда не сдавайся», «Северная страна», «Альфа Дог» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Конечно, мы не могли не заглянуть в «Инстаграм» к Эмбер (а также на фанатские страницы). И теперь можем со всей ответственностью заявить, что полностью разделяем и одобряем выбор Илона Маска.

Самые горячие фото из Инстаграма той самой Эмбер Хёрд, с которой встречается Илон Маск