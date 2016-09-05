Невинность и порок: неоднозначные фотоиллюстрации с волнительными женскими образами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сказочные мотивы, символика, религия, порочность, сексуальность, дерзость, невинность, хоррор – всё это и многое другое неотъемлемая часть работ современного фотохудожника Натали Шау (Natаlie Shаu). Совмещая снимки, трёхмерную графику и постпродакшн она создаёт специфические, а местами и вовсе пугающие сюжеты, в которых оживают неоднозначные женские образы.

Вдохновлённая живописью, литературой, фильмами, музыкой, ужасами она создаёт странные, нереальные, а порой и вовсе шокирующие вещи, которые, несмотря на расхожие мнения и противоречия по-настоящему впечатляют, заставляя задуматься над истинными намерениями автора.

Чаще всего в своих работах Натали изображает миловидных девушек с огромными глазами, светлой кожей, чувственными губами и пышными локонами, собранными в сложные причёски. Героини её творчества только на первый взгляд милы и безобидны. И вся эта детская невинность всего лишь очередная маска, скрывающая истинное лицо нежных созданий. Но как бы там ни было, а все они поистине соблазнительны и привлекательны. Дерзкие, игривые, сексуальные, хищные - эти «невинные овечки» плетут интриги, соблазняют и разбивают сердца теша своё самолюбие.

Джерело: Культурология