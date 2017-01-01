Нежная и заботливая Карина. Как выглядит самая красивая медсестра в мире

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23-летнюю Карину Линн из Тайвани назвали самой сексуальной в мире медсестрой

Такого мнения интернет-пользователи соцсети Instagram. На страницу девушки подписано более 180 тыс. человек.

Днем Карина является послушной и заботливой няней. В свободное от работы время позирует для гламурных фотографий в откровенных позах и нарядах.

«Нет никакого правила о том, что медсестра не может быть моделью в свободное время, - сказала Линн. - Я это я. Я делаю вещи, которые делают меня счастливой. Не считаю себя особенной или чрезвычайной»

Также в сети есть критики, которые не одобряют ее провокационные снимки.

Джерело: Gazeta.ua