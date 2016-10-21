Нежнее нежного: знаменитая украинская топ-модель снялась в рекламной кампании свадебного бренда

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Лицом рекламной кампании свадебных платьев Esty Style стала украинская топ-модель Элла Кандыба

Весна – прекрасный период для свадьбы. Каждая девушка мечтает о своем идеальном свадебном платье, в поисках которого готова бороздить не такие уж и просторные просторы соответствующих шоу-румов и салонов. Для таких вот «без пяти минут невест» как раз есть идея. А точнее сразу целых 12 роскошных идей свадебных образов от украинского бренда Esty Style, представившего свою новую весеннюю коллекцию под «ароматным» названием Blossom.

Женственные и нежные свадебные платья из коллекции Blossom символизируют весеннее пробуждение природы, оживающей после длительного холодного сезона. Цветочные узоры, тончайшее кружево, воздушные и невесомые ткани, искусно вышитые бутоны и побеги растений на лифах и корсетах – каждый образ на 100% передает романтичный характер и лейтмотив коллекции.

Лицом рекламной кампании свадебных платьев Esty Style стала украинская топ-модель Элла Кандыба, примерившая каждый из 12 роскошных подвенечных нарядов: «Эта съемка для нас особенная, она главная в году, поэтому мы старались на полную мощь. Элла - эталон женственности и красоты, она настолько органично украсила нашу идею, она воплотила на 101% невесту Esty Style» - делится Светлана Литвин, дизайнер бренда.

Какой бы наряд ты не выбрала, помни, что свадебная мода также не стоит на месте и уже давно пропагандирует простоту и элегантность: откажись от вычурных платьев с необъятными юбками на кольцах и чрезмерно откровенным декольте, подчеркни свою молодость и естественную красоту с помощью лаконичного и женственного наряда. Ну а примером или вдохновением пусть тебе послужит эта потрясающая кампания Esty Style с прекрасной Эллой Кандыбой в главной роли.

Джерело: beauty.ua