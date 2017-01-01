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    Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены

    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка

    Украинский ресторатор, телеведущий и экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» Николай Тищенко отдыхает со своей 21-летней красавицей-женой в США.

    Об этом стало известно из Instagram супруги ресторатора Аллы Барановской.

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    По словам девушки, она всю жизнь мечтала посетить парк развлечений «Диснейленд».

    «Еще одна мечта – done! Счастья полные штаны», – написала Барановская в соцсети и опубликовала фотографии с места событий.

    На снимках жена ресторатора позирует на фоне легендарного замка Спящей Красавицы с шариком в руках и с ушками Микки Мауса.

    Ну а сам Николай Тищенко уверен, что настоящие мужчины не стесняются дарить женщинам любовь, цветы и воплощать в жизнь их мечты.

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    Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены
    Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены
    Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены
    Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены

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