Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены
- Сьогодні, 12:24
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Розсилка
Украинский ресторатор, телеведущий и экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» Николай Тищенко отдыхает со своей 21-летней красавицей-женой в США.
Об этом стало известно из Instagram супруги ресторатора Аллы Барановской.
По словам девушки, она всю жизнь мечтала посетить парк развлечений «Диснейленд».
«Еще одна мечта – done! Счастья полные штаны», – написала Барановская в соцсети и опубликовала фотографии с места событий.
На снимках жена ресторатора позирует на фоне легендарного замка Спящей Красавицы с шариком в руках и с ушками Микки Мауса.
Ну а сам Николай Тищенко уверен, что настоящие мужчины не стесняются дарить женщинам любовь, цветы и воплощать в жизнь их мечты.