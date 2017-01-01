Николай Тищенко исполнил мечту своей молодой жены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский ресторатор, телеведущий и экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф» Николай Тищенко отдыхает со своей 21-летней красавицей-женой в США.

Об этом стало известно из Instagram супруги ресторатора Аллы Барановской.

По словам девушки, она всю жизнь мечтала посетить парк развлечений «Диснейленд».

«Еще одна мечта – done! Счастья полные штаны», – написала Барановская в соцсети и опубликовала фотографии с места событий.

На снимках жена ресторатора позирует на фоне легендарного замка Спящей Красавицы с шариком в руках и с ушками Микки Мауса.

Ну а сам Николай Тищенко уверен, что настоящие мужчины не стесняются дарить женщинам любовь, цветы и воплощать в жизнь их мечты.