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    «Ночь в Париже»: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior

    • Сьогодні, 17:10
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    Роберт Паттинсон который стал лицом компании Dior еще в 2013, представляя парфюм знаменитого бренда, осенью 2016 начал также участвовать в рекламных кампаниях линии одежды модного дома.

    На днях были представлены первые кадры из новой линии Dior Homme с участием Роберта.

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    Темой кампании Dior Homme выбрали «Ночь в Париже», чтобы продемонстрировать костюмы в темной цветовой гамме. Стилем новой фотосессии занимался арт-директор бренда Крис Ван Аш, который хотел показать связь между классическими вечерними вещами для мужчин и повседневным гардеробом. Фотографом рекламной кампании выступил сам Карл Лагерфельд.

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    «Ночь в Париже»: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior
    «Ночь в Париже»: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior
    «Ночь в Париже»: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior
    «Ночь в Париже»: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior
    «Ночь в Париже»: Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior



    Джерело: popcornnews

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