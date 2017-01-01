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    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа

    • Сьогодні, 14:55
    • Розсилка

    Американская певица Рианна совместно со спортивным брендом Puma выпустили коллекцию обуви для дерзких модниц

    Первые снимки моделей появились на собственной странице звезды в соцсети Instagram.

    Коллекции FENTY PUMA BY RIHANNA сочетает спортивные силуэты и романтику Франции XVIII в. Дизайн кроссовок и шлопанцив переосмыслен и воплощенный в романтическом стиле. Модели создали из атласа и украсили бантами. Выполнены в нежно-розовом и темно-зеленом цветах. Также певица представила ботильоны-боксерки острую шпильке, украшенные фирменными надписями. Ботинки на тяжелой платформе - это только первая часть неоклассической коллекции.

    «Так Мария-Антуанетта ходила в зал», - прокомментировала коллекцию Рианна.

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    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа
    Новые тренды весеннего сезона: кроссовки и шлепанцы из розового атласа


    Джерело: Gazeta.ua

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