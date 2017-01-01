Новый имидж Ким Кардашьян: короткая стрижка и топ с глубоким декольте

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Ким Кардашьян

Звезда была замечена в Беверли-Хиллз во время съемок шоу

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сменила имидж. Ким лишилась длинных волос и отказалась от узких джинсов.

Звезда была замечена в Беверли-Хиллз во время съемок шоу. Дополнила образ топом с глубоким декольте.

Ранее стало известно, что Крис Дженнер, звезда реалити-шоу «Жизнь с Кардашьян» и мать Ким Кардашьян разошлась со своим бойфрендом Кори Гембром лишь несколько месяцев назад, а сегодня стало известно, что жених и невеста решили сделать паузу в отношениях.

Последний раз пару видели вместе еще в День святого Валентина в феврале этого года, и, если верить инсайдерам, вскоре после праздника влюбленных Дженнер бросила любимого.

Джерело: Gazeta.ua