Новый имидж Ким Кардашьян: короткая стрижка и топ с глубоким декольте
- Сьогодні, 12:30
-
Розсилка
Ким Кардашьян
Звезда была замечена в Беверли-Хиллз во время съемок шоу
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сменила имидж. Ким лишилась длинных волос и отказалась от узких джинсов.
Звезда была замечена в Беверли-Хиллз во время съемок шоу. Дополнила образ топом с глубоким декольте.
Ранее стало известно, что Крис Дженнер, звезда реалити-шоу «Жизнь с Кардашьян» и мать Ким Кардашьян разошлась со своим бойфрендом Кори Гембром лишь несколько месяцев назад, а сегодня стало известно, что жених и невеста решили сделать паузу в отношениях.
Последний раз пару видели вместе еще в День святого Валентина в феврале этого года, и, если верить инсайдерам, вскоре после праздника влюбленных Дженнер бросила любимого.
Джерело: Gazeta.ua