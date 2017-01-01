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    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями

    • Сьогодні, 11:55
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    Первой новый дизайн представила Мия Кеннингтон - английская художница из группы художников The Gypsy Shrine

    Сеть захватывает новый яркий тренд - блестящая грудь. На обнаженную грудь девушки сыпят блестки и клеят камни. Чтобы создать целостную картину, остатки тела зарисовывают краской, что соответствует цвету декора.

    В соцсетях фотографии с блестящим трендом выставляют с хэштегом #bejazzled boobs.

    Первой новый дизайн представила Мия Кеннингтон - английская художница из группы художников The Gypsy Shrine. Работает над созданием «блестящих образов» для гостей различных фестивалей, рисуя на их телах с помощью глиттера.

    Для девушек, не желающих обнажаться, предложила наносить дизайн на зону декольте. Также для яркости автор создает миниатюрные композиции из камней на лице. Завершает образ макияж в избранных цветах с блестками.

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    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями
    Новый модный тренд: девушки украшают грудь блестками и камнями

    Джерело: Gazeta.ua

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