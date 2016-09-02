Новый тренд – 2017: кружевные бра вместо топа
- Сьогодні, 15:29
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Бельевые тенденции в моде снова возвращаются
Кружевные бюстгальтеры, которые видно из-под одежды, популярны уже давно, но в новом сезоне дизайнеры предлагают носить кружевные бралеты просто так, в качестве топа с высокими брюками, джинсами и разными юбками.
Можна комбинировать бралеты и откровенные боди из масс-маркета с интересными вещами из своего гардероба. Примеры с подиума подскажут как и с чем сочетать смелые топы.
Джерело: Cosmopolitan