Новый тренд – 2017: кружевные бра вместо топа

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Бельевые тенденции в моде снова возвращаются

Кружевные бюстгальтеры, которые видно из-под одежды, популярны уже давно, но в новом сезоне дизайнеры предлагают носить кружевные бралеты просто так, в качестве топа с высокими брюками, джинсами и разными юбками.

Можна комбинировать бралеты и откровенные боди из масс-маркета с интересными вещами из своего гардероба. Примеры с подиума подскажут как и с чем сочетать смелые топы.

Джерело: Cosmopolitan