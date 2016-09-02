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    Новый тренд – 2017: кружевные бра вместо топа

    • Сьогодні, 15:29
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    Бельевые тенденции в моде снова возвращаются

    Кружевные бюстгальтеры, которые видно из-под одежды, популярны уже давно, но в новом сезоне дизайнеры предлагают носить кружевные бралеты просто так, в качестве топа с высокими брюками, джинсами и разными юбками.

    Можна комбинировать бралеты и откровенные боди из масс-маркета с интересными вещами из своего гардероба. Примеры с подиума подскажут как и с чем сочетать смелые топы. 

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    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа
    Новый тренд &ndash; 2017: кружевные бра вместо топа

    Джерело: Cosmopolitan

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